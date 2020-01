Bércek, tavak, folyók, sinek,

Bámész, új népek, új napok,

Be sietek, be rohanok,

Be szaladok, be sietek.

Napot lesek ma hegytetőn,

Holnap Holdat egy új uton,

Holnapután már nem tudom,

Mire figyelek lihegőn.

Panorámás, lázas világ,

Lakasd jól a szemeimet,

Fogd be jól a füleimet:

Valaki utánam kiált.