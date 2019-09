Aranyosi Ervin: Péntek 13.

Ma átment előttem egy fekete macska!

Aztán vissza is jött, azt hitte a csacska,

hogy majd megijedek, félve babonától?

Ám engem a dátum, mai nap sem gátol.

Péntek, tizenhárom, ez szerencsét hozhat,

ma is üzenhetek én, a csillagoknak,

elküldhetem vágyam, dédelgetett álmom,

mert amiben hiszek, rövidesen látom.

Ma átment előttem egy fekete macska!

Aztán vissza is jött, azt hitte a csacska,

hogy majd megijedek, félve, mi történhet?

Ám, de hadd mondjam el, mért vicces az élet.

A fekete macska, tudod az én macskám,

átfutkos előttem, kötekedik csacskán,

s belőlem félelmet, bizony sose vált ki,

pedig karma éles, retteghetné bárki!

Ma átment előttem egy fekete macska!

Aztán vissza is jött, azt hitte a csacska,

ha kelleti magát, muszáj kényeztetnem,

mert tudja szeretem, s Ő is szeret engem!

S lám most igaza lett, nem tudtam megállni!

Nyakon kellett csípnem, s “rabtartóvá” válni.

Kényeztetni kezdtem, s élvezte a beste,

kihívta a sorsát, vagy éppen kereste?

Ma átment előttem egy fekete macska…