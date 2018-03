Czébely Lajos: Bújkáló március

Születésem véletlen helyén

szögesdrót csipkézte kertben

rőtarany diókat zörgetett az ősz

aranyló lombpólyám fölött,

pilláimon ijedt hópelyhek sírtak,

amíg vártam egy késlekedő márciust;

tavaszt vártam és nyári kertet,

hol ragyogó kamasz fogsorom

érett gyümölcsbe mar.

Míg március-óhajtásom szállt,

apám szorgos gyalujából

szibériai hóforgács hullt,

zúdult sohasem fogyón az ólban,

szabad óráinak műhelyében

– már nem volt tehenünk –

hullott az ember-forgács-história.

Kíváncsiságom fölemelte, forgatta,

fénnyé vált tenyeremen

néhai nagyapám meséje is,

s már az öcsém is odafigyelt

a hortenziabokrok mögül;

szerettem szemének barna tüzét,

anyám két ében varkocsát

juttatta eszembe:

befonta életünk, mint háború emléke,

csak jóval puhább e meleg fonat;

melege március idusát idézi,

értelmes szavak forradalmát,

tettek forradalmát a kertben.

Akkor is negyvenhétben

Vorkutából döcögő talpfák lépcsőin

március megőrzött lángjának melegével

ereszkedett alá apám;

azóta nem rémít

köztünk lábatlankodó terror.

Csak a szabadság,

szabadság idebent és odakint.

az számít szólt-súgott

idők hangján józanul,

ne bámuld bambán halottjait,

mi vagyunk ők,

ők mi vagyunk.

Együtt voltunk

rabság.

Együtt leszünk

szabadság!

Szeretem e márciusi lázító hangot,

mint azt, hogy rámhunyorognak

tavaszi setétben kacér csillagok,

ha szerelmet kacagnak felém hóvirágok

szomszédunk kerítéslécei közül.