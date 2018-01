Penckófer János: Valami halottak napja-féle hangulatról…

VALAMI HALOTTAK NAPJA-FÉLE HANGULATRÓL,

AMELY A MÚLT SZÁZAD HETVENES ÉVEINEK SZíNEIT

UGYANÚGY FELIDÉZI,

MINT A TEST, A HANG S A SZEMÉLYISÉG

ÖSSZEFÜGGŐ TITKAIT

Az alkony és a délután közötti ködben

füst, egy régi füst fojtó szaga szorítja

kijjebb az emlékezést – de azt már

hogyan írhatnám le, hogy a gyertyák

akkor csonkig égtek. Az embert, aki

csak a hangja próbált lenni, ki a szavak

közéből kihallott hangsorokkal is

beszélni próbált, aki sokunkat, sokunkat

elkísért oda.

Kirajzottak az emlékezők. Leginkább

azt mondták, szegény, ha látná, mi

történik most. És ahogy akkor őt, most

már mindenkit megérint –: ez a virág

mindenkit megérint egyszer. Nem is

virág. Krizantém. Dús, fehér és horgolt

sapkák, pomponok, egy napra tartogatott

hóemberfejek, borzosdús teniszlabdák

a november szagával.

A krizantém, az leginkább fehér, de van

ilyen apró fejű sárga és vörös – és

terrakotta színű. Pont olyan, mint

amilyet a hetvenes évek végén kevertek

ballonoknak és cipőknek, iskola-

táskáknak. Mikor a gyalogjáró híd

s az Angyalszáj utca között lakott, de

mégsem érzékelte, ki az én a hangban,

hol a test az énben.