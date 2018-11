Sajó Sándor: A magyar nyelv

Köszönöm, édes anyanyelvem,

Te gyönyörű, egyetlenegy,

Hogy nekem adtad hangjaid zenéjét

S megengedted, hogy szívem dobogását

Magyarul muzsikáljam;

Hogy a hangszer lettél szent érzéseimben:

Áhítatomban búgó orgona,

Búbánatomban síró hegedű,

S hogy könnyebb kedvem halk fuvalmait

A te tilinkód zendítette dalba.

Köszönöm édes anyanyelvem,

Hogy fészket raktál hallgatag szívemben:

Sasfészket büszke álmaimnak

Szent magyarságom sziklaormán,

Turbékos hangú gerlefészket

Szerelmes lelkem lombos ágán

S hogy örömeim pipacsos mezőit

Pacsirtaszóval zengetted teli…

Ó, boldogító sokszavúság,

Te lélekbűvölő varázs:

Te gordonkázó szomorúság,

Vagy füttyös kedvű vigadás:

Te ezerszínű hangszivárvány

Egy kicsi kerek ég alatt:

Tanultalak egy élet árán

És kincsemmé tanultalak!

Te vagy az áhítat zenéje,

Szerelmes szív ha csillagokba néz

S megcsordulsz, szívből ajkra érve,

Mint édes tiszta méz;

Te vagy a zengő őserő,

Ha keservekből törsz elő,

Mint bús igazság, szent harag,

S e búsan búgó szent kesergőt

Úgy zúgatják itt vizek, erdők,

Hogy magyarul visszhangzanak!

Ó, jártam én is messzi templomot;

Az Isten lelke ott is ott lobog,

De más, de szebb a hangja itt:

Ez árvaságos szűk határon

Jobban megértem és csodálom

A nagy mindenség titkait;

Itt hozzám minden magyarul beszél,

A földi hant, az égi csillag,

Az erdőn átzúgó vihar,

Fűszálra lengő röpke szél…

E hangok édes dallamán,

Még hallom, mit mond boldogult anyám,

S hiszem, mit kiskoromba’ hittem:

Ha ünnephangon szól az isten,

Az ő ajkán is magyar szó lebeg, –

Te zengsz a messzi égvilágon,

Hamupipőkés árvaságom,

Én féltett kincsem, anyanyelvem,

Te gyönyörű, egyetlenegy!