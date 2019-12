38. Magyar Sajtófotó Pályázat

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége Fotóriporterek Szakosztálya meghirdeti a 38. Magyar Sajtófotó Pályázatot. A hagyományokhoz híven a pályázatra első sorban a hazai és határon túli magyar sajtó munkatársainak jelentkezését várjuk, de – a korábbi évekhez hasonlóan – a pályázat nyitott mindenki számára.

A Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiállítás a magyar fotóriporter szakma legnagyobb seregszemléje. Azon kevés hazai kulturális rendezvény-sorozat egyike, amelyet alapítása óta töretlenül, minden évben megrendezünk. Független magyar márka, amely számtalan egyetemes értéket képvisel.

A pályázatra jelentkezni 2019. január 1.-december 31. között készült képekkel lehet a hírkép és a képriport kategóriában. Ez az időbeli korlátozás nem érvényes a többi sorozat-kategóriára, ahol több éven átívelő pályaműveket is elfogadunk, de ezekben is kell, hogy szerepeljen 2019-ben készült felvétel. A pályázatra korábbi években díjat nyert fotó nem adható be. A Magyar Sajtófotó Kiállításon már szerepelt, nem díjazott képekből négynél több nem adható be. Egy pályázó összesen 30 pályaművet küldhet be a pályázatra, kategóriától függetlenül. A pályamű állhat egyedi képből vagy képsorozatból, az utóbbi legfeljebb 10 képből állhat. Egy kép csak egyszer adható be, nem szerepelhet egyedi képként és sorozat részeként is.

Pályázni az alábbi kategóriákban lehet:

1. Hír-, eseményfotó

2. Képriport 3. Mindennapi élet (egyedi) 4. Mindennapi élet (sorozat)

5. Emberábrázolás-portré (egyedi)

6. Emberábrázolás-portré (sorozat)

7. Művészet (egyedi)

8. Művészet (sorozat)

9. Sport (egyedi)

10. Sport (sorozat)

11. Természet és tudomány (egyedi)

12. Természet és tudomány (sorozat)

13. Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (egyedi)

14. Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (sorozat)

Pályázni kizárólag online módon lehet a Magyar Sajtófotó Pályázat és Kiállítás hivatalos honlapján, a https://38.sajto-foto.hu oldalon. A pályázat és a zsűrizés technikai lebonyolítását az eContest pályázatkezelő rendszer támogatja. A rendszer garantálja a zsűrizés anonimitását és átláthatóságát.

Képeket feltölteni – bejelentkezés vagy regisztráció után – 2019. december 17. 12:00-től 2020. január 14. 12:00-ig lehet. A feltöltött pályaműveket a jelentkezési határidő lejártáig a pályázók szabadon módosíthatják. A feltöltött pályaművek a zsűri által történt előválogatást követően válnak nyilvánossá a honlap látogatói számára.

A pályamunkákat a kiíró által felkért zsűri, előzsűrizés után, bírálja el 2020. január 24-26. között. A Pályázat anyagából kiállítás és Az év fotói címmel kétnyelvű könyv készül. A kiállítás 2020. április 16-án nyílik meg Budapesten, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban.