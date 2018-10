„Alkoss kedvedre!” – a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2018/2019-es rajzpályázata

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány idén is rajzpályázatot hirdet. Ha szeretsz rajzolni és szereted a nyári táborokat, akkor neked szól a felhívás. A 10-16 éves helyezettek meghívást kapnak a 2019-es évben 9. alkalommal megrendezésre kerülő Jankovics Mária Alkotótáborba. Emellett a pályázaton helyezést elért diákokat festőeszközökből összeállított ajándékcsomaggal jutalmazzuk.

A PÁLYÁZATON ELEMI-, ÁLTALÁNOS-, KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK VEHETNEK RÉSZT. KÉRJÜK MINDEN BEKÜLDÖTT PÁLYAMUNKÁNÁL TÜNTESSÉK FEL A FELKÉSZÍTŐ TANÁR SZEMÉLYÉT.

Az alábbi témakörökből válogathattok, egy alkotó több témakörben is beküldheti az elkészült pályaműveit.

1. „Többségben az erő”- Ebben a kategóriában csoportos alkotásokat várunk, amelyeket barátokkal, osztálytársakkal összefogva közösen készítetek. A közös rajzon bemutathatjátok, mit szerettek együtt csinálni, esetleg lerajzolhatjátok mi a kedvenc közös emléketek, lerajzolhatjátok az osztályotokat is, stb. Olyan munkát is küldhettek, ami bemutatja az összetartozásotokat, barátságotokat. A munkátok hátuljára írjátok le hányan és kik készítettétek a beküldött pályaművet, és mit ábrázoltok a rajzon.

2. „Réten-kerten-erdőn jártam”- Ebben a témakörben, a természet és a növényvilág szépségeit mutathatod be. Olyan tájképek formájában, ami a lakóhelyed természeti környezetét mutatja be, lehet ez a kertetek és annak egy része, de kedvenc virágaidat is ábrázolhatod természetes környezetükben, emellett egy kedvenc természetben tett kirándulás emlékét is lerajzolhatod. Arra kérünk titeket ne küldjetek be vázában ábrázolt csendéleteket, törekedjetek arra, hogy a növényeket természetes környezetükben ábrázoljátok!

3.„Ami a kezem ügyébe kerül”– Éld ki a kreativitásodat, olyan munkákat küldhetsz be ebben a témakörben, ami a megszokott ecset, ceruza, festék helyet szokatlan – nem kifejezetten festésre és rajzolásra szánt eszközöket használja. Ecsetnek használhatsz Szempillaspirált, fogkefét, mosogató szivacsot, száraz falevelet, stb. Festékanyagnak használhatsz: teát, kávét, különböző fűszereket, gyöngyöket, kukoricadarát, mákot, rizst, grízt papírra szórva/ragasztva. Készíthetsz grafikai munkákat, csendéletet, tájképet is – a téma szabadon választható, engedd szabadjára fantáziád. A rajzod hátára írd le mit használtál fel a kép elkészítéséhez!

4. „Kollázs figura”- Ebben a témakörben színes papír, újságpapír és különböző magazinok lapjait felhasználva – azokat feltépve, felvágva, különböző formákat és részeket kivágva, pappírra felragasztva készítheted el kollázs munkáidat. Különböző állatfigurákat készíthetsz ezzel a technikával. Kedvenc állatod, vagy háziállatotok portréját, valamint emberalakokat és portrékat is készíthetsz ebben a témakörre. A lap hátuljára, a témakör mellett tüntesd fel kit, vagy mit ábrázolsz az alkotásodon és miért!

5. „Ellentétek vonzása” Ebben a témakörben olyan munkákat várunk, amelyeken ellentét-párokat jelenítesz meg egy lapon, egy alkotáson. Olyan ellentétpárokat dolgozhatsz fel, mint: sötét-világos, tűz-víz, fent-lent, kint bent, vonal-folt, hideg-meleg színek, stb… Ezek a munkák lehetnek absztrakt alkotások is, amikor különböző színekkel, formákkal és foltokkal ábrázolod az általad kiválasztott ellentétpárt. A lap hátuljára írd fel milyen ellentét párat választottál az alkotásodhoz.

A rajzokat A4-es, vagy A3-as, valamint a „Többségben az erő” témában 50×70 cm (fél íves, fél vatman) és 100×70 cm (íves, vatman) méretben is beküldheted.

A munkákat a „GENIUS” Jótékonysági Alapítványhoz lehet eljuttatni 2018. május 20. 16:00 óráig.

A postai úton később érkező pályamunkák nem vesznek részt a versenyen.

Az eredményhirdetésre 2019. június 1-én kerül sor a VIII. Kárpátaljai Tehetségnap keretein belül.

Címünk: „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6. (108-as terem)

Tel.:+ 380-31-41-4-29-68

E-mail: agora@kmf.uz.ua

A rajzokat kárpátaljai képzőművészekből álló zsűri bírálja el.

FONTOS! Az elkészült műveket 2019. február 1-től lehet benyújtani.

Kérjük, hogy az elkészült művek hátoldalán tüntessék fel a következő személyes adatokat: név, születési dátum, a rajz választott témája, lakcím, tanintézmény, osztály, telefonszám, e-mail cím.