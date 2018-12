Az én Pannoniám – Kárpát-medencei vers- és prózamondó találkozó

A Szekszárdi Garay János Gimnázium XII. alkalommal hirdeti meg “Az én Pannoniám” (Mészöly Miklós) Középiskolások Kárpát-medencei vers- és prózamondó találkozóját.

Jelentkezési határidő: 2019. február 20.

Ideje: 2019. márc. 13. 10 órától

Helye: DBU (Magyarországi Német Színház), Szekszárd, Garay tér 4.

A jelentkezés feltételei: a találkozóra 14. életévüket betöltött középiskolás vers- és prózamondók jelentkezését várjuk.

Nevezni lehet:

– egy Tolna megyei író vagy költő (pl. Babits Mihály, Baka István, Csengey Dénes, Gacsályi József, Garay János, Illyés Gyula, Kis Pál István, Lázár Ervin, Mészöly Miklós, Pákolitz István, Parti Nagy Lajos, valamint a Pad folyóirat költői stb.) alkotásával,

– egy Kányádi Sándor verssel (a költő halálára emlékezve) vagy egy évfordulós író/költő alkotásával (Ady, Radnóti, Balázs Béla, Sinka, Tersánszky, Örkény, Weöres, Ratkó József, Márai, Parancs János, Lászlóffy Aladár, Lászlóffy Csaba, Nagy Gáspár stb.)

– egy a kortárs (1989 utáni) magyar irodalomból választott verssel vagy prózával.

A verseny ebben az évben egyben a “József Attila” XIII. Nemzeti vers-, énekelt vers és prózamondó verseny előválogatója is lesz, ezért aki szeretne ezen is indulni, az készüljön egy József Attila verssel is!

A rendezvény ismét csatlakozik a Versünnep Fesztiválhoz, ezért a külön díjazásban részesülők meghívást kapnak a fesztivál júniusi ifjúsági gálájára is.

A választott művek előadásának időtartama nem haladhatja meg az 5-5 percet.

Jelentkezni a gimnázium honlapján lehet: http://www.garayj.sulinet.hu oldalon a versenyek menüpontban található jelentkezési lap kitöltésével vagy a baloka@garayj.sulinet.hu e-mail címen.

Aki a József Attila versenyen is szeretne indulni, az kérjük, hogy küldjön jelentkezési lapot a toth.zsoka@avertesagoraja.hu címre is. A nyomtatvány elérhető az alábbi linken:

http://www.vers.hu/data/files/File/versenyek/2019_JA_Jelentkezes.pdf

A döntőben részt vevők mindannyian ajándékkönyveket és emléklapokat kapnak.

A legjobb előadókat a zsűri arany, ezüst és bronz fokozattal minősíti.

Ezenkívül kiosztásra kerül egy Fődíj, egy Nívódíj, egy Tálentumdíj, valamint egy Különdíj és egy Közönségdíj. A felkészítők szintén oklevélben és könyvajándékban részesülnek.

Nevezési díj: 2500 Ft (mely tartalmazza a versenyző és egy kísérője ebédjét), amit a Garay János Gimnázium Centenáriuma Alapítvány számlaszámára kérünk utalni: 11746005-20008804-00000000

Szállást a verseny idejére térítés ellenében tudunk biztosítani.