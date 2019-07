Az év legjobb mobilfotósa

Újabb nemzetközi okostelefon-fotós versenyt hirdetett a Huawei. A vállalat tavalyi, magyar győzelemmel zárult Next Image mobilfotós versenye után, idén InFocus névre hallgató közép-kelet-európai megmérettetésén a résztvevők 6 kategóriában, valamint első alkalommal, videós tartalommal is versenybe szállhatnak a “2019 legjobb okostelefon-fotósa” címért. A rangos nemzetközi zsűri tagjai között helyet kapott a Vogue fotósa, valamint a gyártó nagykövete, Gal Gadot színésznő is.

A vállalat InFocus névre hallgató online pályázatára a világ minden tájáról várja az okostelefonnal készült képeket az alábbi kategóriákban: #Érzelem, Hello, Élet!, Arcok, A távolból, Storyboard és idén először a videók számára bevezetett Most élj!. A versenyen való részvételhez a felhasználóknak az InFocus hivatalos online felületén kell létrehozniuk saját galériájukat, amelybe kizárólag Huawei-okostelefonnal készített fotókat tölthetnek fel. A megmérettetésnek nem lesz hazai döntője, de a magyar okostelefon-fotósok 2019. június 24-től adhatják le nevezéseiket az esemény magyar nyelvű honlapján. Augusztus 19-ig ugyanitt bárki szavazhat az általa legjobbnak ítélt alkotásra. A kategóriánként legtöbb közönségvoksot kapott művek közül a rangos nemzetközi szakmai zsűri fogja kiválasztani a győztes pályázatokat. A kategóriák győztesei ezt követően az InFocus Global szuperdöntőjében küzdhetnek meg egymással a 2019-es év legjobb okostelefon- fotósának járó elismerésért.

Az idei InFocus nevezési határideje 2019. augusztus 11-e éjfél, az eredményhirdetésre pedig 2019. szeptember 9-én, a verseny honlapján kerül sor.

További információk: http://campaign.consumer.huawei.com/infocusawards/hu/