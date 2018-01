Énekesek jelentkezését várja a Nemzeti Ifjúsági Kórus

“…az ének felszabadít, bátorít, gátlásokból, félénkségből kigyógyít. Koncentrál, testi-lelki diszpozíción javít, munkára kedvet csinál, alkalmasabbá tesz, figyelemre-fegyelemre szoktat. Hogy egész embert mozgat, nemcsak egy részét… Fejleszti a közösségi érzést. Kifejleszti, csírájában minden emberben meglevő zeneérzéket, ezzel megadja a műveltség alapját, amivel aztán szebbé, gazdagabbá teszi egész életét.” Kodály Zoltán

MI IS AZ A NEMZETI IFJÚSÁGI KÓRUS?

A kodályi zenepedagógiában meghatározó szerepe van a kóruséneklésnek, ezért lett kiemelt programja a Kodály-évnek a Nemzeti Ifjúsági Kórus létrehozása és bemutatkozása. A kórus előzetes válogatáson kiválasztott tagjai 2018 nyarán részt vesznek egy egyhetes felkészítő kurzuson, Kecskeméten, július 15-e és 23-a között, majd a megtanult repertoárt közvetlenül a kurzus után egy öt koncertből álló turnén mutatják be július 23-a és 28-a között. A kurzus párhuzamosan zajlik a Kodály Summer School-lal és a Kodály Művészeti Fesztivállal.

Mitől lesz nemzeti a kórus?

A magyar nemzethez tartozni a közös nyelvet, a történelmi sorsközösséget és a kulturális identitást jelenti. Így a Magyarországon élő és a határon túli magyarság mellett a diaszpóra magukat magyarnak vagy magyar származásúnak valló fiataljai is helyet kapnak a kórusban. A “nemzeti” ebben az esetben ugyanakkor kiválóságot és minőséget is jelent, egy korosztály legjobbjainak magas szintű művészi produkcióját.

Mit jelent az ifjúsági a kórus nevében?

Az “ifjúság” meghatározására ma többféle megközelítés létezik, amelyek különböző életkori besorolások alapján határozzák meg a fogalmat. Projektünkben az “ifjúsági” a 18 és 26 év közötti korosztályra vonatkozik, így a kórust frissen érettségizett középiskolások, felsőoktatásban tanulók és már dolgozó fiatal felnőttek alkotják majd.

Mi biztosítja a magas szakmai színvonalat?

A Nemzeti Ifjúsági Kórus szakmai hátterét a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Intézete adja, ahol 1975 óta számos külföldi és határon túli zenetanár fejleszthette a kodályi elvek alapján zenepedagógiai, karvezetői tudását.

A kórus szakmai vezetői:

Erdei Péter, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címzetes egyetemi tanára, Liszt- és Bartók-Pásztory díjas karnagy, Érdemes Művész, a kóruszene nemzetközileg elismert, meghatározó személyisége, a kecskeméti Kodály Intézet alapító igazgatója, majd 30 éven át főigazgatója. Gazdag pályafutása során vezényelte a debreceni Kodály Kórust, a Magyar Rádió és TV Énekkarát, a Kecskeméti Pedagógus Kórust és az Ifjúsági Világkórust is. 2010-ben Új Liszt Ferenc Kamarakórus néven újraindította a Zeneakadémián korábban több évtizeden át működő kóruszenei műhelyt.

Nemes László Norbert, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi tanára, Bartók-Pásztory-díjas karnagy. 2008-tól a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Intézetének igazgatója. 1997 és 2007 között a Magyar Rádió Gyermekkórusának karnagya. Az Új Liszt Ferenc Kamarakórus 2014 óta működik az irányítása alatt. 2017-ben munkásságát a Magyar Arany Érdemkereszt Polgári Tagozata kitüntetéssel ismerték el.

Zeneszerzők, akiknek a művei bekerülnek a kórus repertoárjába:

Kodály Zoltán, William Byrd, Robert Schumann, Eriks Esenvalds, Ko Matsushita, Varga Judit, Z. Randall Stroope, Orbán György, Frederick Delius, Vajda János, Gyöngyösi Levente

Meglepetés ősbemutatók!

A koncertturné tervezett helyszínei: Keszthely, Bécs, Galánta, Budapest, Kecskemét

Téged várunk, ha

– magyarnak vagy magyar származásúnak vallod magad, bárhol élsz a világban (ha nem megy annyira jól a magyar nyelv, ne aggódj, segítünk angolul),

– a felkészítő kurzus kezdetének időpontjáig, 2018. július 15-ig betöltöd a 18. életévedet és még nem töltöd be a 26. életévedet (néhány napon nem fog múlni),

– kiváló énektudással rendelkezel (és nemcsak Te gondolod így),

– nem okoz gondot a kottaolvasás,

– énekeltél már kórusban.

Miért érdemes jelentkezned?

– A Nemzeti Ifjúsági Kórus tagjaként életre szóló élményt szerezhetsz, mert részese lehetsz egy egyedülálló produkciónak (ezt még az unokáidnak is elmesélheted).

– Kiváló szakemberektől megtanulhatsz új kórusműveket, közöttük kifejezetten a kórus számára írt alkotásokat (eldicsekedhetsz, hogy benne voltál egy ősbemutatókban).

– Megismerhetsz és barátságokat köthetsz hasonló érdeklődésű fiatalokkal, akik jó eséllyel igazi csapattá kovácsolódnak a felkészítő kurzus és a koncertturné során.

– A kéthetes program során számos kikapcsolódási lehetőséged is lesz, a felkészítő kurzus és a turné helyszínein is várnak szabadidős programok.

Hogyan jelentkezhetsz?

Két dolgot kell tenned a jelentkezéshez:

– Juttass el hozzánk egy értékelhető minőségű hang- vagy videofelvételt arról, hogyan énekelsz.

Mit várunk Tőled a felvételen:

– dúr-skála éneklése a hangterjedelem legalsó hangjáról indítva a legmagasabb hangig tetszés szerint választott hangzóval vagy hangzókkal a hangterjedelem bemutatására,

– egy szabadon választott műdal vagy ária éneklése lehetőleg zongorakísérettel.

– Hogyan juttathatod el hozzánk a felvételt?

– Elküldheted e-mailben a nik@kodaly.hu e-mail címre. Ha túl nagyméretű a fájl, használj óriásfájl-küldőt, mint amilyen pl. a mammutmail.com, de választhatsz másikat is, amit ismersz és használsz.

– Feltöltheted a YouTube-ra is, aztán megadod nekünk a linkjét a nik@kodaly.hu e-mail címre írt levélben. Ha nem akarod, hogy mások is megtalálják, válaszd a “nem listázott” beállítást a videó szerkesztésénél.

– Ha ezekkel nem tudod megoldani, elküldheted a CD-t vagy DVD-t postán a következő címre:

Nemzeti Ifjúsági Kórus

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Intézet

6000 Kecskemét, Kéttemplom köz 1.

– Szívesen vesszük, ha küldesz magadról egy fotót is.

Ne felejtsd el a határidőt!

A jelentkezésnek és a felvételnek meg kell érkeznie 2018. március 31-ig!

Mi történik ezután?

– Minden jelentkezővel felvesszük a kapcsolatot.

– A felvételedet megtekinti a bíráló bizottság és legkésőbb 2018. április 15-ig értesítést kapsz, hogy teljesítményed alapján tagja lehetsz-e a Nemzeti Ifjúsági Kórusnak.

– Ha a kiválasztottak között leszel, minden továbbiról tájékoztatunk majd. Ha nem, reméljük, találkozunk Veled a kórus valamelyik koncertjén. Ezeknek az időpontjáról e-mailben tájékoztatunk majd.

Milyen költséget jelent Neked a részvétel a Nemzeti Ifjúsági Kórus munkájában?

– A felkészítő kurzus és a koncertturné valamennyi költségét a Kodály-év kormánytámogatásából fedezzük, így a Te teljes ellátásodat, szállásodat (elhelyezés négycsillagos hotelben, kétágyas szobákban) és étkezésedet is, vagyis a részvétel számodra teljesen ingyenes.

– Neked kell viszont állni az eljutás költségét Kecskemétre, majd haza. A tengerentúlról érkezőknek segítséget tudunk nyújtani a repülőtér és Kecskemét közötti transzferben.

– Neked kell arról gondoskodni, hogy rendelkezz a szükséges egészségügyi és utazási biztosításokkal.

Ha bármilyen kérdés felmerült benned a kórussal vagy a jelentkezéssel kapcsolatban, keress bennünket bátran a következő elérhetőségeken:

E-mail: nik@kodaly.hu

Telefon: +36202930930

