Vegyél részt az Európai Parlament Instagram kihívásában, és nyerj belépőt az Európai Ifjúsági Találkozóra, az EYE2018-ra, Strasbourgba! Ha követtétek múlt heti felhívásunkat amiben önkénteseket keresünk az idei Yo!2018 fesztiválra, amely a Strasbourgban megrendezésre kerülő Európai Ifjúsági Találkozó könnyed része.

Az EYE2018 azonban sokkal több ennél. Egy olyan átfogó esemény, melynek keretein belül csaknem 8000 fiatalnak nyílik lehetősége megismerkedni egymással és együtt dolgozni európai döntéshozókkal a kontinens jövőjét illetően.

Erre a páratlan lehetőségre most nektek is lehetőségetek van soron kívül bekerülni, az Európai Parlament által indított EYE2018 Instagram kihívás keretein belül.

Ha elmúltál tizennyolc éves és szenvedélyed a fotózás, semmi más dolgod nincs, mint hogy telefont kezedbe ragadva olyan témákat fényképezz, melyekkel az Európai Ifjúsági Találkozó is kiemelten fog foglalkozni.

#YoungOld

#RichPoor

#ApartTogether

#SafeDangerous

#LocalGlobal

Fontos, hogy a képet az #EYE2018 hashtag hozzáadásával oszd meg, valamint ne felejtsd el bejelölni az @EuropeanParliament és az @ep_eye profilokat sem.

Ezen kívül nincs semmilyen megkötés, bármennyi képet feltölthetsz, bármely kategóriában.

Minden kategóriából egy győztes fog kikerülni, ezek mellett egy általános győztest is választanak, a legtöbbet lájkolt fénykép készítőjének személyében.

A hat nyertes ezek után meghívást kap június 1-2-re, az Európai Ifjúsági Találkozóra, Strasbourgba.

Jelentkezési határidő: 2018. április 22. éjfél

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20180110STO91406/photo-contest-win-a-place-at-the-european-youth-event