Formáld a világod! – pályázat

Művészeti alkotásaidhoz a számítógépedet vagy mobiltelefonodat használod? Robotokat építesz, amik hozzájárulnak a világ jobbá tételéhez? Valamilyen mindennapi problémára digitális megoldást találtál? Ha 19 éves vagy fiatalabb* vagy, nevezz és küldd el nekünk kedvenc munkádat!

Versenyünkre bármivel jelentkezhetsz, ami digitális eszközzel készült: lehet akár animáció, rajz, zene, játék, honlap, portál, kiegészítő alkalmazás, mobil applikáció, kutatás, robot, saját készítésű szoftver, hardver vagy bármilyen egyéb informatikai megoldás. A legfontosabb az eredeti ötlet és a kreativitás!

Egy versenyző több pályaművel is ingyenesen nevezhet versenyünkre. Jelentkezhetsz egyénileg, de csapatban is, ha nem töltötted még be a 19. évedet! Nevezhetsz Magyarországról és a határon túlról is.

A zsűri által kiválasztott nyertesek értékes díjakat nyerhetnek és részt vehetnek a legjobb pályamunkákat bemutató kiállításon Budapesten. Emellett akár külföldi partnerversenyeinkre, Svájcba, Németországba és Ausztriába is lehetőségük lehet kilátogatni!

Határidő

2019. október 13. (vasárnap) éjfél

Inspirációért keresd fel a korábbi nyertesek videóit tartalmazó csatornát,likeold a Facebook oldalunkat vagy kövess minket Instagramon!

*A versenyen magyar anyanyelvű, de nem kizárólag Magyarország területén élő, 2019. december 31-ig 19. életévüket be nem töltő egyéni pályázók, illetve csapatok vehetnek részt.

DÍJAK

A verseny legjobbjait értékes ösztöndíjakkal és ajándékutalványokkal jutalmazza a zsűri, de az előző évekhez hasonlóan, idén is jár az összes pályázónak egy új, egyedi tervezésű versenyes póló!

Plusz, ha bekerülsz a nyertesek közé, jövőre te lehetsz az egyik szerencsés utazó, aki meglátogathatja a nemzetközi partnereink rendezvényeit Zürichben, Drezdában vagy Linzben, és bemutathatja a nyertes alkotását a külföldi érdeklődők előtt is!

ZSŰRI

Minden évben szakmai zsűri nézi végig az összes pályaművet. Az előző évek során a felkértek között volt médiaművész, programozó, zenész, informatika tanár, animátor, illusztrátor, startup-vezető, illetve korábbi nyertesek is!

Amint beérkeztek a pályaművek, fel fogjuk fedni a 2019-es zsűri összetételét is!

https://verseny.c3.hu/2019/