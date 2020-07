Huawei Next Image nemzetközi mobilfotós verseny

A fotós pályázatok és nemzetközi versenyek általában elérhetetlenek azok számára, akik nem rendelkeznek valamilyen profi, tükörreflexes fényképezővel és ágyúcső-méretű objektívekkel. A Huawei Next Image viszont nem erről szól, hanem a mobillal elkapott pillanatokról, és az idei, nagyon különleges nyárról.

Egy fotós versenyhez általában nehéz jól megörökíthető, mégis különleges irányokat találni, hiszen annyi hálás téma fordul elő a nagyvilágban a felhők feletti világból készült lenyűgöző képektől a távoli tájak csodájáig. 2020-ban viszont nagyot fordult a világ: a világjáró fotósok is „beszorultak” a négy fal közé, és a közösségi médiában posztolt fotók témái is arról szóltak eddig, hogy milyen volt az életünk a korlátozások közepette. Hogy mit tud ilyenkor kitalálni egy fényképekről szóló rangos verseny? Az idei Huawei Next Image mobilfotós verseny vezérgondolata pont az, hogyan változott meg a világ idén, és miben lesz más, különleges ez a nyár, mint a többi. Mennyivel mást mutat egy vízpart, egy erdő vagy egy távoli város, ha a képen elkapható az öröm és megkönnyebbülés, amiért újra láthatjuk? Mit kezdünk magunkkal, és hogyan éljük meg a hosszú hónapok után visszakapott, de a korábbinál mégis korlátozottabb szabadságot és az ezzel járó vakációt? Mivel mond többet egy portré, aminek részleteit nem veszi el a csillogó körítés?

A Huawei fotós versenyére 2018 óta nevezhetnek magyarok a kelet-, közép- és észak-európai versenyzők között. Már az első év dicsőséget hozott a hazai indulóknak, hiszen Pávó Réka egy megrázó és megindító képpel nyerte el a szakmai zsűri fődíját, az Art&Leukemia című portréja saját küzdelmét szemlélteti a súlyos betegséggel. A téma és a megvalósítás annyira erős volt, hogy joggal emelkedett ki a 20 országból érkező 67 ezer kép közül. A tavalyi fordulóban egyébként már több mint 500 ezer pályaművet küldtek be, tehát láthatóan egyre nagyobb érdeklődés övezi a versenyt, amely most meghirdette a 2020-as fordulót.

5+1 variáció egy új világra

A téma tehát az idei, minden eddiginél különlegesebb nyár, és ehhez kapcsolódóan 5 fotós, valamint egy videós kategóriában lehet versenyezni. Near Far (Közel és Távol), Good Night (Jó Éjt), Hello Life (Helló, Élet), Faces (Arcok), Storyteller (Történetmesélő, melyben 3-9 képből álló sorozatokat várnak). Idén először videós kategória is indul, Live Moments (Élő Pillanatok) néven. Látható, hogy az egyes csoportokban egy csomó Huawei kamerafunkció kifejezetten előnyös lehet, így például a szuperszéles-látószögű vagy a makrólencse használata, a bokeh effekt, vagy az Éjszakai Mód.

A pályaműveket július 31-ig lehet benyújtani a Next Image weboldalán, az egyetlen megkötés csupán annyi, hogy Huawei vagy Honor telefonokkal készített képek és videók indulhatnak. Ezután következik az első forduló, amelyben az egyes országok versenyzői közül választják ki a kategóriák győzteseit, az ő neveiket augusztus 10-én hirdetik ki. Ezután pedig indul a nemzetközi megmérettetés, ahol neves fotóművészek és a Huawei szakemberei zsűrizése mellett augusztus 23-án választják ki a kategóriák idei legjobbjait – a végső bejelentés szeptember közepére várható.

Az országos kategóriagyőztesek egy-egy Huawei P40 Pro csúcsmobilt kapnak, a nemzetközi forduló győztesei pedig szintén egy P40 Pro modellel, valamint ezer dolláros pénzjutalommal lesznek gazdagabbak. Ezen kívül pedig kiválasztanak három olyan pályaművet, amelynek elkészítői Grand Prix díjban részesülnek, ez pedig 10 000 dolláros nyereményt is jelent számukra.

https://gallery.consumer.huawei.com/2020/index.html