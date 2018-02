Ifjúsági pályázat 2018

A Holnap Magazin pályázatot hirdet 2018. február 28-ig. Eredményhirdetés 2018. március közepén.

Pályázatunk célja a fiatal tehetségek írásainak széles körben történő publikálása.

Fontos az írásokon, verseken, történeteken át megvalósuló kommunikáció megismerése, megismertetése és a fiatal korosztály irodalmi érdeklődésének felkeltése, az iskolapadban megszokottól némileg eltérő, szabadabb, közvetlenebb formában.

A Holnap Magazin által meghirdetett pályázatra nevezhet minden Magyarországon és határainkon túl élő, magyar nyelven publikáló amatőr költő, író, aki az oldalunkon igazoltan regisztrált tag, vagy a pályázati anyag elküldését megelőzően regisztrál.

A nevezésnek nem feltétele az, hogy az adott szerzőnek van-e már írása oldalunkon! Új szerzők jelentkezését is várjuk!

Pályázat feltételei:

– Nevezési díj: nincs!

– Várjuk a 14-20 év közötti fiatalok verseit, rövid prózai alkotásait.

– Pályázatod feltöltését kizárólag a Holnapmagazin weboldalán a Vers beküldése és Próza beküldése menüpontban várjuk az Ifjúsági pályázati kategóriákba. A beküldő űrlap bejelentkezést követően jobb oldalon a bejelentkező ablak helyén érhető el.

– Téma megkötés nincsen. Bármilyen témájú vers, vagy prózai alkotás (novella, elbeszélés, esszé, ballada, mese stb.) részt vehet pályázatunkon, figyelembe véve a Holnap Magazin szabályzatát. A beküldött írások nem tartalmazhatnak személyiségi jogokat sértő utalásokat, leírásokat, és nem lehetnek etnikai hovatartozás, vagy bármely más szempontból megkülönböztető, vagy politikai tartalmúak.

– A pályaművek terjedelme maximum 4 A/4-es oldal lehet Times New Roman, Arial vagy Calibri betűtípussal, 12-es betűmérettel gépelve.

– Szerzőnként maximum 1 vers és/vagy 1 próza küldhető. Egy szerző indulhat mindkét műfajban is.

– A pályázaton szerkesztőségünk tagjai, hozzátartozói nem vesznek részt.

– Az elküldött pályaművek felkerülnek http://www.holnapmagazin/ weboldal Ifjúsági pályázati vers és Ifjúsági próza rovatainkba.

– A Holnap Magazin zsűrije által kiválasztott írásokat, összesen 4 verset és 4 prózai alkotást könyvjutalomban részesítünk.

– A pályázatra küldött írások önkéntes alapon vesznek részt a versenyben, ezért honoráriumot felajánlani nem áll módunkban!

– A beküldött művek szerzői a beküldéskor elfogadják a pályázat feltételeit, beleegyeznek a változtatás nélküli közléséhez! Ez azt is jelenti, hogy elolvasták a pályázatunk feltételeit és egyetértenek vele.

– Ha a pályázattal, vagy bármi mással kapcsolatban kérdésed van, e-mailben keress minket a holnapmagazin@gmail.com címen, és Mi a lehetőségünkhöz képest, a legrövidebb időn belül válaszolunk rá.