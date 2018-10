Íjásztanfolyam és baranta edzőképző sorozat indul Kárpátalján

A magyar íjászat olyan ősi kulturális örökségünk, amely a mai korban számtalan lehetőséget biztosít a sportolástól elkezdve a harcművészeten át a közösségi programok megszervezésén keresztül a vadászatig.

Nagyszőlősön november 3-án indul az a nyolcrészes tanfolyam, amelynek első alkalmán az íjászattal fogunk foglalkozni. Molnár Pál és K. Tóth Endre íjászoktatók, az egykori Kiskun Vitézlő Iskola edzőinek vezetésével ismerkedünk meg a sportág elméleti és gyakorlati alapjaival. A ma már hungarikumnak számító lovasíjász módszer szerint tanuljuk a gyorstöltést tegezből vagy az íjhoz fogott vesszőkkel. A képzésen ki lehet majd próbálni a pályaíjászatot és a dinamikus íjászatot. Mindezek mellett küzdőjátékokat játszunk. A következő alkalmakon pedig a nyílzáport és a távlövészetet is kipróbáljuk. A nyolc alkalomból három az íjászatról, öt pedig a baranta többi eleméről fog szólni, mint például a szablyavívás, a botvívás vagy a birkózó harci játékok.

A technikai fogások mellett a sport oktatásának módszertani kérdései is terítékre kerülnek. Ajánljuk tornatanárok, pedagógusok, közösségi munkát végzők számára, illetve mindazoknak, akik érdeklődnek történelmi, harci hagyományaink, mozgásos népi játékörökségünk iránt. Az itt elsajátítható fogások, játékok és módszerek tartalmas kiegészítői lehetnek az iskolai, óvodai munkának, nyári gyermektáboroknak, cserkészfoglalkozásoknak is. Mindezek mellett önálló íjászcsapat vagy barantaközösség megszervezésében is nagy segítség lehet, ha minél több alkalmon részt vesznek a kárpátaljai érdeklődők.

A képzés elsősorban felnőtteknek szól. Részt vehetnek gyerekek is, nincs sem alsó, sem felső korhatár, de az 5-6 órás gyakorlás a nagyobbak és elszántabbak számára való. A tanítás teljesen az alapoktól indul, így olyanok is jöhetnek, akik még sohasem íjászkodtak.

A részvétel ingyenes, mindössze az utazást és az étkezést kell mindenkinek megoldania. Esős időben is fedett, száraz helyen gyakorlunk, azonban a hidegre készülni kell meleg sportruházattal, dupla zoknival és egy termosznyi teával. Saját íjat és egyéb felszerelést lehet hozni, de a szervezők biztosítják a szükséges eszközöket.

Jelentkezni, illetve a helyszínről érdeklődni a +380685824880-as telefonszámon lehet november 2-ig.

Szilaj István

Petőfi Sándor Program – Kárpátalja Baranta

Kárpátalja.ma