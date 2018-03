Pályázati felhívás Iskolakönyvtár pályázat egyházi iskolák könyvtárfejlesztésére.

A pályázat célja: Egyházi fenntartású iskolák könyvtárainak bővítése keresztyén könyvekkel és társasjátékokkal. Ezzel szeretnénk segítséget nyújtani ahhoz, hogy:

– a gyermekek olvassanak Bibliát, gyerekbibliát, és más evangéliumi üzenetet hordozó könyveket

– fejlődjön a gyerekek olvasási kultúrája

– a diákok hasznosan tölthessék el szabadidejüket

– a pedagógusok, hitoktatók részére az egyházi szakirodalom elérhető legyen.

Pályázatot nyújthatnak be: magyarországi és határon túli egyházi fenntartású iskolák. Azok is pályázhatnak újra, akik az előző pályázati ciklusban már kaptak könyvcsomagot!

A pályázaton igényelhető támogatás: 100 000 Ft értékű könyvcsomag. A több kiadó könyveiből összeállított, 153 címet tartalmazó listából a pályázó maga választhatja ki az igényelt kiadványokat. A lista tartalmaz bibliákat, énekeskönyveket, bibliai történeteket, verseskönyveket, meséket, regényeket, áhítatoskönyveket, pedagógiai szakkönyveket és bibliai társasjátékokat. A könyvlista tartalmazza a kiadványok linkjét is, ahol a kiadványokról bővebb információ található.

Pályázati önrész: 10%, melyet a pályázatok elbírálása után, a nyertes pályázóknak átutalással kell befizetniük. A könyvcsomagokat postai úton juttatjuk el a pályázókhoz, illetve átvehetők Kiskunfélegyházán. Postai szállítás esetén a postaköltség is a pályázót terheli, melyet az önrésszel együtt kell befizetni. Postaköltség Magyarországra 1500 Ft, Romániába és Szlovákiába 5300 Ft.

A pályázati támogatásra rendelkezésre álló keret: 2018 első félévében 9 iskola részesülhet támogatásban.

A pályázat támogatója: a hollandiai Stichting Hulp Oost Europa Alapítvány. Az alapítvány munkatársai 2018-ban néhány általuk kiválasztott iskolát – előre egyeztetett időpontban – fel fognak keresni, és megtekintik az iskolakönyvtárat. A projekt folytatása érdekében fontos, hogy személyesen is kapjanak visszajelzést a pályázat hasznosságáról.

Pályázat benyújtásának módja: A pályázatot az alábbi címre kell beküldeni, elektronikus formában: parakletoskonyveshaz@gmail.com.

Benyújtandó:

1. kitöltött, aláírt adatlap beszkennelve

2. kitöltött könyvlista excell formátumban (A táblázatba csak az igényelt darabszámokat kell beírni, a többi cella nem módosítható!)

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 9.

A pályázat elbírálása: A pályázókat 2018. április 16-ig értesítjük a pályázat elbírálásáról.

A pályázati önrész befizetésének határideje: 2018. április 25. A könyvcsomagok a pályázati önrész befizetése után, 2018. május 2-20-ig vehetők át, illetve ebben az időszakban postázzuk.

A pályázat elszámolása: 2018. június 10-ig a nyertes pályázó köteles:

– a kiadványok átvételéről az elismervényt visszaküldeni

– a kiadványok könyvtári állományba vételéről szóló dokumentum másolatát megküldeni

– a holland támogató részére pár soros angol nyelvű köszönőlevelet, visszajelzést küldeni

Pályázat lebonyolítója: Parakletos Könyvesház, 6100 Kiskunfélegyháza, Pacsirta u. 10.

Tel: 76/463-106, 30/331-3284

E-mail: parakletoskonyveshaz@gmail.com

http://www.konyves.hu/index.php?dispatch=news.view&news_id=53