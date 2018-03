József Attila mindenkiNET 2018

“1905-ben születtem Budapesten, a Ferencvárosban.” Ferencváros Önkormányzatának videópályázata, mely első ízben 2015. április 11-én, a költő születésének 110. évfordulóján került megrendezésre. Olvasd József Attila verseit, készíts videót és nyerj!

Tartalmi és formai feltételek:

– a pályázatra József Attila verseit feldolgozó alkotásokat: megzenésített változatot, kisfilmet, rövidfilmet vagy videóklipet várunk, amelyben változtatás nélkül elhangzik József Attila valamelyik költeménye (ez lehet egy teljes vers vagy részlet)

– a rögzítés történhet professzionális módon, de akár egy mobiltelefonnal is

– a felhívás elsősorban a hazai és határon túli magyar középiskolásoknak szól, de nyitott mindenki számára, aki 2018. április 11. előtt nem töltötte be a 32. életévét

– egyéni, illetve csoportos (max.10 fős) alkotás is készíthető

– minimum 30 másodperces, maximum 2 perces videókat várunk

– a pályázatokat (videókat) először a YouTube-ra kell feltölteni, majd a http://www.jozsefattilamindenkinet.hu oldalon a “Nevezés” menüpont alatt kell megadni a kért adatokat

– a pályázati videó csak a pályázati adatlap kitöltésével együtt érvényes

– egy pályázó több videóval is pályázhat, de mindegyik videóhoz külön adatlapot kell kitölteni

– a YouTube videó címének formátuma:

mindenkiNET 2018. – a videó címe – a feldolgozott József Attila vers címe

Feltöltési időszak: 2018. március 1.- március 26., 24.00

Közönségszavazási határidő: 2018. március 28., 24.00 (szavazni ezután is lehet, de már nem számít bele az eredménybe!)

A közönségszavazás menete:

A beküldött videókra szavazni Facebook felhasználóknak lehet a http://www.jozsefattilamindenkinet.hu oldal “Szavazás” menüpontja alatt. A szavazatok számát 2018. március 28-án 24.00 órakor érvényes adatok alapján állapítjuk meg, az eredményt március 29-én, 10 órakor tesszük közzé a honlapon és a Facebook oldalon.

Szakmai értékelés:

A közönségszavazás lejárta után szakmai zsűri dönt a helyezésekről, különdíjakról.

Az értékelés szempontjai:

– eredetiség

– kreativitás

– mondanivaló

– vizuális megjelenés

– előadásmód

Jutalmak:

GoPro Hero 4 Session, Manfrotto fotó állvány, külső merevlemez (1 TB, ütésálló), 2 belépő a Sziget Fesztivál egyik napjára, ajándékutalvány a Nemzeti Színház és a Ferencvárosi Pinceszínház előadásaira, belépőjegy a Budapest Park és a MÜPA koncertjeire

Eredményhirdetés és díjátadó:

Az ünnepélyes díjátadó gála a Ferencvárosi Művelődési Központbanlesz a költészet napi programsorozathoz kapcsolódva, melynek részleteiről minden érintettet a pályázati adatlapon megadott e-mail címen, illetve telefonszámon előzetesen értesítünk.

A nyertesek nevét, pályamunkáját a honlapon és a facebook oldalon is közzétesszük.

Adatkezelés, szerzői jogok:

A feltöltött videókat és a megadott adatokat a szervezők rögzítik, de azokat harmadik félnek nem adják ki. A pályázó a regisztrációval hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez és a pályázatban szereplő feltételek szerinti kezeléséhez, továbbá nevének a pályázattal kapcsolatban történő nyilvánosságra hozatalához.

A szervezők fenntartják a jogot, hogy (1) automatikusan, figyelmeztetés nélkül töröljék azokat a pályaműveket, amelyek megbotránkoztató, korhatárosnak minősülő vagy faji, etnikai, vallási, világnézeti gyűlöletkeltésre alkalmas jeleneteket tartalmaznak, illetve (2) az ilyen tartalmakat feltöltött pályázókat kizárják a rendszerből.

A pályázók a művek feltöltésével nyilatkoznak arról, hogy a pályaművek nem sértik harmadik személy szerzői illetve szomszédos jogait. Amennyiben egy pályázatról bebizonyosodik, hogy mégis szerzői vagy szomszédos jogot sért, a szervezők az érintett videót azonnal eltávolítják. Esetleges jogsérelem illetve bármiféle kárigény esetén minden anyagi és jogi felelősség kizárólag a pályázat beküldőjét terheli.

A pályázók a művek elküldésével automatikusan hozzájárulnak, hogy a beküldött anyagok ingyenesen és korlátozás nélkül elérhetőek legyenek Ferencváros Önkormányzatának, a jozsefattilamindenkinet.hu, valamint a projekthez csatlakozó médiapartnerek felületein, valamint az ezekhez kapcsolódó social media, promóciós és egyéb digitális felületeken.

Folyamatos hírekért kövess minket online: http://www.facebook.com/jozsefattilamindenkinet

Kapcsolat: jozsefattilamindenkinek@ferencvaros.hu

http://jozsefattilamindenkinet.hu/