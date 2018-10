Kárpát-medence kastélyairól az őskortól napjainkig – pályázat

Régész a pácban… Archeologist in the lurch.

Újrakiírás

Tollforgató Online Lapcsoport:

Tollforgató Irodalmi Lap

Tollforgató Történelmi Lap

Tollforgató Ókor Történelmi Lap

Tollforgató Művészeti Lap

Tollforgató Lapcsoport Régész a pácban projekt – Archaeologist in the lurch project

Arany-, Ezüst-, Bronzkincsek a világon – Gold, Silver, Bronze Treasures in the World

Egy Csepp Élet Online Magazin

Online lapjaim főszerkesztő-tulajdonosaként nemzetközi pályázatot írok ki kizárólag online anyagok és alkotások online bemutatására, kötetlen témában és műfajban, régészetiművészettörténeti megközelítésben, főként környezetvédelmi, történelmi, régészeti, néprajzi stb. témában.

A művészeti alkotások anyaga (kő, bronz, fémek, ásványok, textil, papír, fa stb…) is kötetlen lehet, de online bemutatást kérek – videó-, fotóanyag vagy bírálat, alkotásbemutatás, portfolió, könyv, novella, glossza, stb. műfaji és műnemi megkötés nélküli formában.

Minden olyan anyagot várok, amely tudományos, ismeretterjesztő, szépirodalmi, néprajzi, zenei, és más témában a Kárpát-medence kastélyaival foglalkozik az őskortól napjainkig.

A beküldött anyagok a lapok honlapjaira, blogjaira, és Facebook oldalaira is felkerülnek.

A pályázat folyamatos, az alkotásokat folyamatosan várom a tollforgato.lap@gmail.com, a tollforgato.toertenelmi@gmail.com, a tollforgato.lapcsoport@gmail.com regesz.a.pacban@gmail.com és rubinvirag@gmail.com email címeken.

A kérdéseket is ezeken az elérhetőségeken lehet feltenni.

A pályázat nevezési díja 1500 Ft, amelyet a https://www.paypal.me/evica920 linken lehet fizetni, a PayPal szabályzata szerint.

A fizetéshez beírandó email cím: bluerosepurpleflower@gmail.com (Szükség esetén utalási címet adok!)

A pályázat értékelése zsűrizéssel történik, online szavazások után.

Az első három helyezetten kívül közönségdíj is kiosztásra kerül.

A pályázók díjazását felajánlásokból szeretném megoldani, amelyre céges és magán jelentkezéseket és felajánlásokat is várok, a fent megadott email elérhetőségeken is.

A támogatók a lap partnereinek és együttműködőinek névsorára felkerülnek.

Várom a pályázati anyagokat és alkotásokat, valamint a támogatók jelentkezését, valamint minden ötletet szívesen veszek!

http://tollforgatoirodalmilap.blogspot.com/