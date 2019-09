Az innovációért és technológiáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a Klebelsberg Központ (a továbbiakban: Központ) és a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Bizottság (a továbbiakban: KÖB) közreműködése mellett, 2019. szeptemberi megjelenéssel nyílt pályázatot hirdet a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) elnyerésére. A Korm. rendeletben foglaltak alapján a pályázati felhívás és Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program (a továbbiakban: Ösztöndíj Program) működési szabályai az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra.

1. A pályázat célja

A pályázat célja Magyarország kiválóan képzett, hivatástudattal és megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkező pedagógus-utánpótlásának biztosítása. A pályázat célja továbbá a tanári vagy gyógypedagógus pályát választó hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre, egyúttal az oklevél megszerzését követően részükre álláshely biztosítása, valamint a tanárszakot, illetve szakpárt – elsősorban az 1. számú mellékletben megadott szakokat, szakpárokat – választó pedagógusjelöltek számának növelése, a hazai köznevelési rendszer tanári ellátottságának megerősítése.

2. A pályázat tárgya

A pályázat tárgya a pedagógus pályát választó hallgatók ösztöndíjas támogatása azon félévek időtartama alatt, amelyek során az ösztöndíjas hallgató (a továbbiakban: Ösztöndíjas) hallgatói jogviszonya nem szünetel, amennyiben az Ösztöndíjas a támogatási szerződés aláírásával vállalja, hogy az általa megjelölt három megye egyikében, a Központ által megjelölt köznevelési intézményi kör intézményei közül választva, főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, és azt tartósan, de legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartja.

3. A pályázat forrása

A pályázat forrása a Központ költségvetésében az Ösztöndíj Program finanszírozására elkülönített keret.

4. A pályázók köre

A pályázat benyújtására az a magyarországi felsőoktatásban tanuló, Magyarországon vagy Magyarországgal szomszédos országban lakóhellyel rendelkező, magyar anyanyelvű hallgató (a továbbiakban: Pályázó) jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában:

a) egységes, osztatlan tanárképzést vagy gyógypedagógia alapképzési szakon képzést nyújtó felsőoktatási intézménybe felvételt nyert, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában már tanulmányokat folytat,

b) vállalja, hogy

ba) a tanárképzésben vagy gyógypedagógia alapképzési szakon végzettséget és szakképzettséget szerez, és

bb) az oklevél megszerzését követően – Korm.rendeletben, a jelen működési szabályzatban és pályázati felhívásban, valamint a támogatási szerződésben foglaltak szerint – a végzettségének, szakképzettségének megfelelő főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, a Központ által megjelölt köznevelési intézményi kör egy intézményével, és a jogviszonyt legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartja.

bc) megfelel a jelen Működési szabályzatban és pályázati felhívásban foglalt egyéb feltételeknek.

5. Az ösztöndíj megállapítása

5.1. Az ösztöndíj megállapítása a jogviszony első félévében

Az ösztöndíj az ösztöndíjas jogviszony első félévében az Ösztöndíj Program jelen Működési szabályzat és pályázati felhívás 10.1. pontjában rögzített értékelési szempontjai alapján differenciáltan, 125 000 Ft, 250 000 Ft vagy 375 000 Ft/félév/fő összegben kerül megállapításra.

Az ösztöndíj összegére a 10.1. pontban meghatározott értékelési szempontok figyelembevételével a KÖB tesz javaslatot a miniszter számára, amelynek során figyelembe veszi a területi és szakos, szakpáros prioritásokat, továbbá a felvételi és tanulmányi eredményeket.

5.2. Az ösztöndíj megállapítása a jogviszony első félévét követően

Az ösztöndíjas jogviszony második félévétől az ösztöndíjak összegét a KÖB minden tanulmányi félév kezdetén felülvizsgálja a rendelkezésre álló keretösszeg, valamint az Ösztöndíjas utolsó aktív félévben elért kreditindexe figyelembevételével. Az ösztöndíj megállapítása differenciáltan 0,- Ft, 125 000 Ft, 250 000 Ft vagy 375 000 Ft/félév/fő közötti összegben történik.

A KÖB meghatározza az adott félévre vonatkozó kreditindex-szintekhez kapcsolódó ösztöndíj összegeket és a következő félévre vonatkozó, ösztöndíjra jogosító kreditindex minimum szintjét. A KÖB az ösztöndíjra jogosító kreditindex minimum szintjéről a Központ honlapja útján minden tanulmányi félév kezdetén hirdetményt tesz közzé. A KÖB által meghatározott kreditindex minimum szintjét el nem érő Ösztöndíjasnak a következő félévben az ösztöndíjas jogviszonya – az egyéb feltételek teljesítése esetén – fennmarad, de ösztöndíjra ebben az időszakban nem jogosult. A felülvizsgált ösztöndíj összegére a KÖB tesz javaslatot a miniszter számára.

Az Ösztöndíjas az ösztöndíjra a hallgatói jogviszony igazolt fennállása – legfeljebb, az ösztöndíjas jogviszony alapját képező képzésre a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendeletben az egyes tanárszakok, valamint a gyógypedagógia alapképzési szak képzési és kimeneti követelménye szerint, valamint a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet szerint előírt képzési idő – alatt az aktív félévekben jogosult. A tanulmányok ütemezése során az Ösztöndíjast a képző intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában rögzített jogok és kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik.

6. Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj folyósításáról az Ösztöndíjas által a pályázati adatlapon megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással, az ösztöndíjas szerződés szerinti feltételekkel a Központ gondoskodik.

7. A pályázat benyújtási határideje

A 2019/2020. tanév első félévétől kezdődően létesíthető ösztöndíjas jogviszony vonatkozásában a pályázat elektronikus és postai úton történő benyújtási határideje 2019. október 4. napja. Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a határidő zárónapján éjfélig a pályázati felületen a pályázó által lezárásra, továbbá papír alapon postára adásra kerül, és ezt a pályázó eredeti postai igazolással tudja bizonyítani. A benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot postára adták.

8. A pályázat benyújtása

8.1. A pályázat benyújtásának módja

A pályázatot elektronikusan és papír alapon, postai úton is be kell nyújtani. A pályázat elektronikus beadásához a következő elektronikus felület áll rendelkezésre: https://osztondij.e-kreta.hu

A felületen a pályázó az Oktatási azonosítója (Hallgatói azonosítója) és e-mail címe megadásával regisztrálhat. A regisztrációról e-mailben kapott linken a regisztrációt aktiválni szükséges. Ezt követően a felületen elérhető a pályázati adatlap.

A pályázatot postai úton az alábbi címre kell megküldeni:

Klebelsberg Központ

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.

8.2. A pályázat benyújtásának folyamata

8.2.1. A pályázati adatlap szövegszerkesztő alkalmazással történő, elektronikus kitöltése (adatok felvezetése, mentése, véglegesítése), és a 8.1. pontban meghatározott webcímen elérhető elektronikus felületre történő feltöltése.

8.2.2. A pályázat benyújtásához szükséges alábbi dokumentumok másolatának elektronikus pályázati felületen történő csatolása:

a) a tanulmányait 2019-ben kezdő hallgató esetén a felvételi eredményt igazoló határozat intézmény által hitelesített példánya vagy az Oktatási Hivatal besorolási döntése (letölthető a http://www.felvi.hu weboldalon található felvételi kérelem benyújtására szolgáló e-felvételi rendszerben),

b) a már tanulmányokat folytató Pályázók esetében az utolsó aktív félévi kreditindexigazolás intézmény által hitelesített példánya,

c) a beiratkozás alapján kiállított hallgatói jogviszony igazolás (2019/2020. tanév I. félév),

8.2.3. Az elektronikusan kitöltött adatlapot az elektronikus pályázati felületről kinyomtatva, aláírással ellátva, a 8.2.2. pont szerinti mellékletek eredeti példányával vagy másolatával együtt, postai úton is meg kell küldeni a 8.1. pontban meghatározott címre.

A pályázat postai beérkezéséről, az ellenőrzés és elbírálás lépéseiről a Pályázó az https://osztondij.e-kreta.hu/ felület Ügyeim menüpontjában folyamatosan tájékozódhat.

8.3. Hiánypótlás

A pályázattal kapcsolatosan hiánypótlás benyújtására nincs lehetőség.

9. A pályázat érvényessége

A pályázat érvénytelen, ha a pályázó:

a. a pályázatot nem a felhívásban közzétett formában, illetve hiányosan nyújtotta be,

b. a pályázatot, vagy annak valamely elemét a kiírásban szereplő benyújtási határidőn túl nyújtotta be,

c. a pályázat benyújtásához, elbíráláshoz szükséges adatokat nem a valóságnak megfelelően közölte.