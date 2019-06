Kortárs magyar szerzőknek hirdetett meghívásos drámapályázatot a Kolibri Színház

A Kolibri Színház kortárs magyar szerzők számára hirdetett meghívásos drámapályázatot, amelynek eredményét pénteken ismertetik – tájékoztatta a budapesti teátrum hétfőn az MTI-t.

A közleményben Novák János igazgatót idézve azt írták: a színház mindig is fontosnak tartotta, hogy a klasszikusok és a nemzetközi hírű darabok mellett hazai, kortárs szerzők műveit is műsorra tűzze.

Néhány éve ezért hirdettek pályázatot ifjúsági darabok írására, most pedig ugyanezért kérték fel az utóbbi évek nagy sikerű gyerekkönyveinek szerzőit új mesedarab megalkotására – tették hozzá.

A félmillió forintos pályadíjjal jutalmazott nyertes művet a 2019/2020-as évadban mutatják be – jelezték, arra is kitérve, hogy reményeik szerint a következő évadokban a többi beérkezett darab is megjelenik majd a Kolibri repertoárján.

Darvasi László Esike, Gimesi Dóra Emma csöndje, Kiss Noémi A bálna és a srác, valamint Kolozsi Angéla Linkék című darabja közül kerül ki az elsőként bemutatandó alkotás.