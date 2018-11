Kreatív irodalmi verseny kárpátaljai magyar tannyelvű középiskolások számára

A Nagyberegi Középiskola és az Eötvös Loránd Tudományegyetem – Márton Áron Szakkollégium kreatív irodalmi versenyt hirdet kárpátaljai magyar tannyelvű középiskolák számára.

A „Kreatív irodalmi verseny” (KIV) egy középiskolásoknak szóló irodalmi vetélkedő, melynek célja: lehetőséget adni az írásban tehetséges fiataloknak a bemutatkozásra. Az iskolai tantárgyversenyekkel szemben itt a diákok elméleti tudásának tesztelése mellett elsősorban a kreativitásra és az íráskészségre kerül a hangsúly: blog szerkesztés, ajánló szerkesztése egy-egy szépirodalmi és művészeti alkotásról (építészet, képzőművészet, zene, színház, film, tánc), kritikaírás, szerzői feladatok, stb.

A háromfordulós tanulmányi vetélkedőre 5 fős csapatok (4 diák + vezetőtanár) jelentkezhetnek, a győztesekre értékes nyeremények várnak.

A verseny formája: A vetélkedő 3 részes. Első (három fordulóból álló) és második része levelező, a harmadik (a döntő) az egyetlen, ahol a versenyzők személyesen is megjelennek. A feladatlapokat e-mailben küldjük, illetve a honlapról is letölthetők lesznek. Az elért pontszámokat szintén interneten tesszük közzé, illetve e-mailben továbbítjuk az újabb feladatok mellett.

1. Válogató forduló: A benevezett iskolák székhelyén, elektronikusan történik. Az első forduló a következő feladatokból áll:

1. Válasszanak nevet csapatuknak, majd töltsék ki (elektronikus formában) a Kreatív Irodalmi Verseny regisztrációs lapját.

2. Minden csapat hozzon létre egy blogot (javasolt motor: wordpress.com, de bármilyen más típusú lehet) vagy Facebook oldalt a kiválasztott csapat nevével. A blog elérhetőségét minden csapat a szervezőknek küldi e-mailben a később megadandó címre.

3. Válasszanak ki egy magyar szépirodalmi alkotást és egy művészeti (építészet, képzőművészet, színház, film, tánc, zene stb.) alkotást/eseményt, majd írjanak egy-egy 2000-2500 leütésből álló ajánlót (2,5 cm-es margó, 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus). Az elkészült szövegeket minden csapat töltse fel a blogjára, és küldje el a a később megadandó címre.

2. Válogató forduló: A benevezett iskolák székhelyén, elektronikusan történik. A második forduló a következő három feladatból áll:

1. A második fordulóban magyar nyelvű kritikákat várunk, a szervezők által megadott négy mű közül kell kettőt kiválasztani (egy verseskötet, egy prózakötet), és azokról kritikát készíteni egyenként, maximum négyezer leütés terjedelemben. A kritikát fel kell tölteni a csapat blogjára, vagy Facebook oldalára, illetve elküldeni a megadott e-mail címre. Olyan kritikákat várunk, amelyek a nagyközönségnek is érdeklődést felkeltően mutatják be az adott könyvet, és egyben fontos megállapításokat tesznek a szakmai olvasók számára is. Világos, szabatos stílust, jól követhető, tartalmas gondolatmenetet szeretnénk olvasni, és ez természetesen nem zárja ki az ötletes, akár zamatos fordulatokat. Jó, ha a szövegből határozott értékrend rajzolódik ki anélkül, hogy ez túlságosan előtérbe tolakodna. Az irodalmi divatokon túllátó, az értékeket magyar irodalmi és művelődési hagyományok távlatában értelmező és az alkotás személyiség- és közösségalakító lehetőségeivel számot vető írásokat részesítjük előnyben.

2. Szépirodalmi alkotások létrehozása, idegen nyelvből fordítása vagy hozzájuk kapcsolódó kutatómunka a szervezők által megadott két témára. A létrehozott szépirodalmi alkotáshoz kötelező grafikát vagy fotómunkát is párosítani. Az írás műfaja szabadon választott, lehet újságcikk, novella, levél, vers vagy más műfaj. Az alkotás terjedelme prózai jellegű mű esetében maximum tízezer karakter terjedelem lehet. Az elkészült alkotásokat fel kell tölteni a csapat blogjára, vagy Facebook oldalára, illetve elküldeni a megadott e-mail címre.

3. Feleletválasztós feladatlapokat kell visszaküldeniük megadott határidőn belül, illetve egy-egy plusz írásbeli feladatot magyar irodalom, kárpátaljai magyar irodalom és világirodalom témakörökben.

Döntő: 2019. április.

Helyszín: Nagyberegi Középiskola.

A döntőben szóbeli és írásbeli feladatok megoldására kerül sor, kiegészülve pótfeladatokkal (elsősorban informatika és digitális technika, dramatizálás területén).

A döntőbe a rendező Nagyberegi Középiskola csapata mellett (automatikus résztvevő) az 5 legjobb eredményt elért csapat (iskola) juthat be. Az eredményről e-mailben értesítünk minden benevezett iskolát (fordulónként), illetve a minden válogató forduló eredményét közzétesszük a Nagyberegi Középiskola honlapján és Facebook oldalán.

Nevezési határidő: 2018. december 7.

Nevezni elektronikusan lehet a gaboda62@gmail.com e-mail címre. A nevezésben kérjük feltüntetni az iskola pontos megnevezését, címét, elektronikus elérhetőségét, a résztvevő diákok névsorát, a vezető-tanár nevét és elérhetőségét. A nevezést az iskola igazgatója írja alá és lássa el az iskola pecsétjével.

A verseny koordinátora: Gabóda Béla

