Oszd meg velünk is, ne csak “Instán!” #Kreatív

2019-ben újra itt a lehetőség kreatív alkotások által megmutatni a táborok során szerzett élményeket. #KREATÍV (hasthag kreatív) néven az Erzsébet Táborokat szervező és megvalósító Erzsébet Alapítvány pályázati felhívást hirdet 3 kategóriában. A felhívásra készült alkotásokat postai, valamint elektronikus úton lehet beküldeni az Adatlap és adatvédelmi nyilatkozattal együtt, egészen 2019. november 8., 23 óra 59 percig!

KIK JELENTKEZHETNEK?

Olyan 1-11. osztályos magyarországi diákok, diákcsoportotok jelentkezését és alkotásait várjuk, akik részt vettek valamely 2019-es Erzsébet-táborban: háromnapos tavaszi osztálykiránduláson, a Zánkai Erzsébet-tábor egyhetes Élménytáboraiban, az Erdélyi Erzsébet-táborban, vagy bármely, diákoknak szervezett Napközi Erzsébet-táborban.

MIÉRT JÓ, HA PÁLYÁZOL?

Érdemes pályázni, mert akár már most bebiztosíthatod osztályod vagy családod jövő évi táborozását, vagy különleges nyereményekre tehetsz szert! Sőt, minden I. II. és III. helyezett tanuló vagy diákcsoport részt vehet 2019 decemberében az Erzsébet-karácsonyon, ahol igazi téli mesevilágba csöppenhetnek a kreatív alkotók, kategóriánként családjukkal vagy pedagógus kísérőikkel.

I. Klasszikus képzőművészeti alkotás 2 témában és 2 korosztályi bontásban (egyéni és/vagy csoportos):

1. téma: “Legkedvesebb tábori élmények”

2. téma: “A jövő Erzsébet-tábora”

Korosztály

– 1-6. osztályos diákok

– 7-11. osztályos diákok

Díjazás

Az EGYÉNI jelentkezők között:

I. helyezett: részvétel a nyári Családi-Erzsébet-táborban

II. helyezett: rajz- és festőkészlet

III. helyezett: ajándékutalvány

CSOPORTOS jelentkezés esetén:

I. helyezett: részvétel az Erdélyi Erzsébet-táborban

II. helyezett: részvétel a nyári balatoni Erzsébet-táborban

III. helyezett: részvétel az őszi Osztálykiránduláson

II. Közösségi média kategória (egyéni):

– A tábori élményeket összefoglaló Facebook bejegyzés (fotóval/montázzsal stb.)

Díjazás

I. helyezett: részvétel a nyári Családi-Erzsébet-táborban

II. helyezett: tablet

III. helyezett: ajándékutalvány

III. Hír kategória (csoportos):

– Híradó tudósítás

Díjazás

I. helyezett: részvétel az Erdélyi Erzsébet-táborban

II. helyezett: részvétel a nyári balatoni Erzsébet-táborban

III. helyezett: részvétel az őszi Osztálykiránduláson

I. KATEGÓRIA

Az I.1 “Legkedvesebb tábori élmények” témájú klasszikus képzőművészeti alkotás kategóriában egyénileg és/vagy csoportosan elkészített műveket várunk. Az élmények megörökítése papír alapon történik, szabadon választott technikával és eszközökkel (pl.: rajz, grafika, festmény, kollázs, montázs) legfeljebb A/3 méretben.

Milyen alkotásokat várunk ebben a kategóriában? (Kizárólag tájékoztató jellegű példák.)

Nagyokat csobbantál a Balatonba? Felejthetetlen kirándulásban volt részed a napköziben? Túráztál a Madarasi Hargitán Erdélyben?

Rajzold le! Fesd meg! Készíts montázst! Légy kreatív!

Összefoglalva, minden, ami Erzsébet-tábori élmény!

A díjazás két korosztályi bontásban történik, 1-6. osztályos diákok és 7-11. osztályos diákok körében, csoportos és/vagy egyéni jelentkezők között.

Az EGYÉNI jelentkezők között

– A fődíj: részvétel a nyári Családi-Erzsébet-táborban (információk a családi táborról: http://erzsebettaborok.hu/camp-types/csaladi-erzsebet-tabor/,

– a második helyezettet rajz- és festőkészlettel jutalmazzuk,

– a harmadik helyezett pedig ajándékutalványt kap.

CSOPORTOS (maximum 30 fő) jelentkezés esetén, a díjazott alkotói csoport és kísérő tanáraik részt vehetnek a 2020. évi táborokban:

– Az első helyezett csoport a különleges Erdélyi Erzsébet-táborban tölthet el egy nyári tábori hetet,

– a második helyezett diákjai a nyári balatoni Erzsébet-tábor 11. turnusában vakációzhatnak,

– a harmadik helyezett pedig a jövő évi őszi Osztálykiránduláson vehet részt.

Az I.2 “A jövő Erzsébet-tábora” témájú klasszikus képzőművészeti alkotás kategóriába szintén egyénileg és/vagy csoportosan elkészített műveket várunk. Az élmények megörökítése papír alapon történik, szabadon választott technikával és eszközökkel, (pl.: rajz, grafika, festmény, kollázs, montázs) legfeljebb A/3 méretben.

Milyen alkotásokat várunk ebben a kategóriában?

Képzeld el, milyen lenne, ha 50 év múlva lennél gyermek, és akkor táboroznál Zánkán! Vajon a 2019-ben programozott LEGO robotok lennének a TESO-k?

Olyan alkotásokat várunk, amely megmutatja, hogyan festene egy Erzsébet-tábor 2069-ben, mi mindent csináltál idén, és mi mindent csinálnál a jövőben?

Az EGYÉNI jelentkezők között (korosztályonként):

– A fődíj: részvétel a nyári Családi-Erzsébet-táborban (információk a családi táborról: http://erzsebettaborok.hu/camp-types/csaladi-erzsebet-tabor/,

– a második helyezettet rajz- és festőkészlettel jutalmazzuk,

– a harmadik helyezett pedig ajándékutalványt kap.

CSOPORTOS (maximum 30 fő) jelentkezés esetén, a díjazott alkotói csoport és kísérő tanáraik részt vehetnek a 2020. évi táborokban (korosztályonként):

– Az első helyezett csoport a különleges Erdélyi Erzsébet-táborban tölthet el egy nyári tábori hetet,

– a második helyezett diákjai a nyári balatoni Erzsébet-tábor 11. turnusában vakációzhatnak,

– a harmadik helyezett pedig a jövő évi őszi Osztálykiránduláson vehet részt.

“A JÖVŐ ERZSÉBET-TÁBORA” TÉMA ALKOTÁSAI AKÁR A FELÚJÍTÁS ELŐTT ÁLLÓ ZÁNKAI TÁBOR ALAPKÖVÉNEK IDŐKAPSZULÁJÁBA IS BEKERÜLHETNEK.

A KLASSZIKUS ALKOTÁSOK BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE:

2019. NOVEMBER 8. (PÉNTEK) 23 ÓRA 59 PERC

HOGYAN KÜLDHETEM BE AZ ELKÉSZÜLT MŰVET?

Kétféle módon várjuk az alkotásokat:

1. Postai úton vagy személyesen az Adatlap és adatvédelmi nyilatkozattal együtt: Erzsébet Alapítvány, 1134 Budapest, Váci út 35. VII. em.

A pályázati borítékra kérjük, írják rá: #KREATÍV

VAGY

2. E-mailben (.pdf formátumba szkennelve): kreativ@erzsebettaborok.hu címre az Adatlap és adatvédelmi nyilatkozattal együtt, az alkotás pdf fájl elnevezése: a kategória neve és a témája:

KLASSZIKUS_I.1

VAGY

KLASSZIKUS_I.2

II. KATEGÓRIA

A II., tehát a Közösségi média kategóriában csak egyénileg készített alkotásokat várunk!

Ebben a kategóriában kétféle módon készíthető el a pályamű:

II.1.1. mód – Számítógépen szerkesztett alkotás: gyakorlott internethasználók készíthetik hagyományos Facebook bejegyzésként az élményposztot. A bejegyzés része lehet egy darab fotó szöveggel, vagy épp egy képszerkesztő program (pl. Canva) segítségével elkészített montázs. Fontos, hogy a képhez tartozó szöveg maximum 1000 karakter (szóközökkel együtt) lehet:

A pályázó közösségi média felületén ténylegesen létrehozott bejegyzés publikálatlan (piszkozatként) mentett képernyőképét küldi meg elektronikusan az Erzsébet Alapítvány e-mail címére.

Kérjük, hogy ezt a posztot semmiképpen ne tegyék közzé, hiszen kizárólag olyan pályázatot várunk, amely korábban semmilyen fórumon nem jelent meg nyilvánosan, az alkotás a jelen pályázat részét képezi.

A hagyományosan az interneten létrehozott posztot képernyőfotóként kép formátumban (pl. .jpg) szükséges a lentebb megadott e-mail címre megküldeni. Kérjük, hogy a képernyőfotón kizárólag a bejegyzés szerepeljen annak érdekében, hogy egyéb adatok ne jelenjenek meg. Így kifejezetten csak a poszt kerüljön beküldésre (ennek érdekében kérjük képkivágó, képmetsző alkalmazás használatát).

II.1.1.

A pályázó a közösségi média felületén ténylegesen létrehozott bejegyzés publikálatlan (piszkozatként) mentett képernyőképét (.jpg formátum) küldi meg elektronikusan.

II.2. mód – letölthető sablonba (1.sz. melléklet vagy 2.sz. melléklet) hagyományos módon készülnek az alkotások.

A word sablont

– vagy 2.1. számítógépen tölti ki a pályázó (1.sz. melléklet – a sárga szöveget kell átírni és a képet cserélni),

– vagy 2.2 kézzel (a 2.sz. mellékletet kinyomtatva, majd azt kézzel kitöltve).

II.2.1. A pályázó az 1.sz. melléklet elnevezésű word dokumentumot számítógépen szerkeszti (a sárga szöveget kell átírni és a képet cserélni), majd az alkotását exportálja pdf formátumba és e-mailen küldi el az Erzsébet Alapítványhoz az Adatlap és adatvédelmi nyilatkozattal együtt, vagy postai feladás esetén nyomtatott dokumentumként juttatja el az Erzsébet Alapítványhoz az Adatlap és adatvédelmi nyilatkozattal együtt.

II.2.2. A pályázó kinyomtatja a 2.sz. melléklet elnevezésű dokumentumot, és kézzel írja le élményeit (maximum 155 szó – kötőszavakkal együtt -), és alkotói fantáziája szerint fotót ragaszthat bele, montázst készíthet és azt ragaszthatja a papírra, majd az alkotását szkenneli (pdf formátumba) és e-mailen küldi el az Erzsébet Alapítványhoz az Adatlap és adatvédelmi nyilatkozattal együtt, vagy postai feladás esetén nyomtatott dokumentumként juttatja el az Erzsébet Alapítványhoz az Adatlap és adatvédelmi nyilatkozattal együtt.

A közösségi média kategóriában kizárólag EGYÉNI díjazás van, így:

– Az első helyezett részt vehet családjával a 2020. évi nyári Családi Erzsébet-táborban,

– a második helyezettet tablettel jutalmazzuk,

– a harmadik helyezett pedig ajándékutalványt kap.

A legötletesebb alkotás beküldője pedig különdíjban is részesül, ami egy nagyszerű LEGO készlet.

A KÖZÖSSÉGI MÉDIA KATEGÓRIA ALKOTÁSOK BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE:

2019. NOVEMBER 8. (PÉNTEK) 23 ÓRA 59 PERC

HOGYAN KÜLDHETEM BE AZ ELKÉSZÜLT MŰVET?

– 1.1. mód – Számítógépen szerkesztett alkotás: A pályázó közösségi média felületén ténylegesen létrehozott bejegyzés publikálatlan (piszkozatként) mentett képernyőképét küldi meg elektronikusan az Erzsébet Alapítvány kreativ@erzsebettaborok.hu e-mail címére: .jpg formátumban az Adatlap és adatvédelmi nyilatkozattal együtt, a fájl elnevezése: a kategória neve és módja: KOZOSSEGI_II.1.1.

– 2.1. mód – számítógépen szerkesztett pályamű

– E-mailben .pdf formátumba exportálva a kreativ@erzsebettaborok.hu címre az Adatlap és adatvédelmi nyilatkozattal együtt, az alkotás pdf fájl elnevezése: a kategória neve és módja: 2.1.

– Postai úton: nyomtatott dokumentumként az Adatlap és adatvédelmi nyilatkozattal együtt az Erzsébet Alapítványnak címezve: 1134 Budapest, Váci út 35. VII. em. A pályázati borítékra kérjük, írják rá: #KREATÍV KOZOSSEGI_II.2.1.

– 2.2 mód – kézzel szerkesztett pályamű

– E-mailben szkennelt .pdf formátumban a kreativ@erzsebettaborok.hu címre az Adatlap és adatvédelmi nyilatkozattal együtt, az alkotás pdf fájl elnevezése: a kategória neve és módja: 2.2.

– Postai úton: nyomtatott dokumentumként az Adatlap és adatvédelmi nyilatkozattal együtt az Erzsébet Alapítványnak címezve: 1134 Budapest, Váci út 35. VII. em. A pályázati borítékra kérjük, írják rá: #KREATÍV KOZOSSEGI_II.2.2.

III.KATEGÓRIA

HÍR

A III. Hír kategóriába (Híradó) kizárólag CSOPORTOSAN (maximum 30 fő) elkészített pályaműveket várunk, mivel a tudósításhoz kifejezetten csapatmunka szükséges.

Az Erzsébet Alapítvány egy maximum 3 perces híradás elkészítését kéri ebben a kategóriában. Az Erzsébet Alapítvány legalább a lent részletezett stáb és forgatókönyv szerint kéri a pályázat elkészítését.

Az alkotás a már lezajlott Erzsébet-tábori élményeket mutatja meg Híradós anyagként egy tudósításba foglalva, ahol a stáb tagjai (maximum 30 fő):

– a műsorvezető,

– a szerkesztő-riporter,

– az operatőr(ök), aki(k) leforgatja(k) (telefonnal vagy más képfelvételre alkalmas eszközzel) a helyi történéseket (műsorvezető felkonferálása – felkonfja -, a riporter beszéde, interjúk stb.),

– és az interjúalanyok (megszólalók: gyerekek és/vagy felnőttek, akik az élményeikről beszélnek – a nyilatkozatok egyénileg vagy kisebb csoportokba rendeződve is történhetnek – a csoportos nyilatkozatok esetén nem kötelező mindenkinek megszólalnia).

Forgatókönyv:

– A műsorvezető röviden felkonferálja, hogy a következő percekben miről is lesz szó (pl. iskolapadban, tanári asztalnál ülve, folyosón stb.)

– A felkonferálás kezdetét veszi a tudósítás (a tudósítás elején akár megjelenhet képileg a szerkesztő-riporter is – ötlet, nem kötelező, aki ismerteti a tudósítás témáját, de akár narrációban (hangalámondással) is elkészíthető a teljes tudósítás).

– A tudósítás részét képezik az interjúk (gyermekek és/vagy pedagógusok), amelyek által a nézők a 2019. évi Erzsébet-táborokban részt vevők élményeit például az elmondások, tábori alkotások bemutatása által ismerhetik meg.

Ebben a kategóriában kizárólag CSOPORTOS díjazás történik, az alkotói “stáb” tagjai részt vehetnek a 2020. évi táborokban (kísérő pedagógusaikkal együtt).

– Az első helyezett csoport a különleges Erdélyi Erzsébet-táborban tölthet el egy nyári tábori hetet,

– a második helyezett diákjai a balatoni Erzsébet-tábor 11. turnusában nyaralhatnak,

– a harmadik helyezett csoport pedig őszi, balatoni Osztálykiránduláson vehet részt.

FONTOS:

Az Adatlapok és adatvédelmi nyilatkozatok kitöltése nélkül a pályázatok nem tekinthetők érvényesnek, így azokat kérjük, minden esetben töltsék ki pályázat esetén.

A HÍR KATEGÓRIA ALKOTÁSOK BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE: 2019. NOVEMBER 8. (PÉNTEK) 23 ÓRA 59 PERC

HOGYAN KÜLDHETEM BE AZ ELKÉSZÜLT MŰVET?

– E-mailben: az alkotásokat pl. Google Drive, We Transfer (wetransfer.com) vagy más felhő alapú file-megosztó szolgáltatáson keresztül kérjük eljuttatni az Alapítvány számára oly módon, hogy az elérést és letöltést biztosító linket az Adatlap és adatvédelmi nyilatkozattal együtt a kreativ@erzsebettaborok.hu címre küldik meg,

– Postai úton: adathordozóra, olvasható formátumban mentve (pl. pendrive vagy DVD-lemez) az Erzsébet Alapítványnak címezve: 1134 Budapest, Váci út 35. VII. em, az Adatlap és adatvédelmi nyilatkozattal együtt. A pályázati borítékra kérjük, írják rá: #KREATÍV_HÍR

1. Pályázat elbírálása, eredményhirdetés

Az Alapítvány a pályázatok beérkezését követően értékeli az érvényesen benyújtott pályamunkákat, majd a megadott elérhetőségek valamelyikén értesíti a nyertes pályázókat. Az eredményhirdetésre és a díjak átadására az Erzsébet-karácsony elnevezésű rendezvény keretében kerül sor, melyről a későbbiekben nyújt tájékoztatást a nyertesek számára az Alapítvány.

2. Általános pályázati feltételek

– Pályamunkát kizárólag olyan pályázó nyújthat be, aki részt vett a 2019. évi Ottalvós és/vagy Napközi Erzsébet-táborban, és a pályázat benyújtásának idején rendelkezik tanulói jogviszonnyal.

– Egy pályázó kategóriánként egy pályamunkát nyújthat be, de egy pályázó akár több kategóriában is pályázhat.

– Az Alapítvány a benyújtott pályázatok elbírálásakor kizárólag azokat a pályamunkákat veszi figyelembe, amelyek megfelelnek az adott kategóriára előírt formai követelményeknek (ld. III. fejezet).

– A megadott határidőn túl postára adott, illetve elektronikus úton továbbított pályázatok érvénytelennek minősülnek. Az Alapítvány nem tehető felelőssé semmilyen veszteség, postai kézbesítés hiányából eredő késés vagy bármely más technikai hiba miatt.

– A pályázó a pályamunka benyújtásával egyidejűleg elfogadja, hogy az Alapítvány jogosult a beküldött pályamű egészét vagy valamely részét nyilvánosságra hozni, reklámcélokra, tájékoztató, ismertető, promóciós és egyéb marketing anyag készítésére (pl. naptár, plakát, kiadvány, roll-up, stb.) az Erzsébet Táborok népszerűsítése érdekében felhasználni, valamint a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni (különösen Facebook, Instagram, Youtube felületeken és honlapokon). A pályamunka felhasználására kizárólag az alkotó (és adott esetben az intézmény) nevének feltüntetésével, a pályamunka integritásának megőrzése mellett kerül sor.

– A pályázó tudomásul veszi továbbá, hogy a pályázat benyújtása kizárólag a hiánytalanul kitöltött és aláírt Adatlap és adatvédelmi nyilatkozat melléklettel együtt nyújtható be érvényesen. A melléklet nélkül és/vagy hibásan, hiányosan kitöltött melléklet esetén a benyújtott pályázat érvénytelennek minősül.

– Az elkészült pályamű anyaga tartalmazhatja (NEM KÖTELEZŐ) a 2019-es táborozás során készült kép-, illetve kép- és hangfelvételeket (fotókat, videókat) is, amennyiben a felvételek Erzsébet Alapítvány által való felhasználásához a felvételeken szereplő személyek (kiskorúak esetén törvényes képviselőjük) kifejezetten hozzájárulnak. A felvételeken szereplő személyek hozzájárulásáról a pályázóknak az Adatlap és adatvédelmi nyilatkozatban kell nyilatkozniuk. Ezen nyilatkozatok mintája a jelen felhívás 3. és 4.sz. mellékletét képezik. Az Erzsébet Alapítvány a személyiségi jogokra tekintettel kéri, hogy ezen hozzájáruló nyilatkozatok hiányában a fotók, videók ne legyenek a pályamű részeként felhasználva! A 2019. évi tábori eseményfotók és videók használata nem befolyásolja a pályázat elbírálását, azok használatára az Erzsébet Alapítvány opcionálisan tesz javaslatot.

