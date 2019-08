Pályázat – Jókai-díj 2020

Nemzetközi irodalmi pályázati kiírás: “Jókai-díj 2020.”

A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület (Révkomárom) és a Falvak Kultúrájáért Alapítvány Jókai Emlékbizottsága (Budapest) pályázatot hirdet:

1. A pályázat címe: Jókai-díj 2020

2. A pályázat beérkezési határideje: 2019. október 31.

3. A pályázatról:

a) Az irodalmi pályázat témája Ady Endre halálának 100. évfordulója tiszteletére, a “… Százszor földobnál, én visszaszállnék, százszor is, végül is.” gondolat jegyében: “Szülőföld, haza, külföld”

b) Pályázni nyomtatásban meg nem jelent olyan szépirodalmi írással – prózával, novellával, elbeszéléssel, elmélkedéssel – lehet, melynek terjedelme nem haladhatja meg a 25 db A4-es oldalt, de legalább 10 oldalasnak kell lennie, 12-es betűmérettel és másfeles sortávolság használatával, amelynek közlési jogával a szerző rendelkezik. Kérjük a felhasznált források pontos jelölését.

c) A pályázat jeligés. A pályamunkához külön, zárt borítékban csatolandó szerzőjének neve, lakcíme, e-mail címe, telefonelérhetősége, s nyilatkozata arról, hogy a pályamű nyomtatásban még nem jelent meg. Ezen a borítékon kérjük feltüntetni a pályázó saját jeligéjét. A borítékra kérjük ráírni: “Jókai-díj 2020, pályázat”.

d) A pályázatokat egy nyomtatott példányban, minden oldalán jeligével ellátva és digitális formában (WORD) CD-n kell benyújtani az alábbiakban megadott címek valamelyikére.

e) Egy szerző csak egy művel vehet részt a pályázaton. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatok nem kerülnek értékelésre.

f) A döntés és értékelés: a legmagasabb értékelést kapott művek közül az alapítók által felkért nemzetközi bírálóbizottság legkésőbb 2020. január 22-ig hozza meg döntését.

g) A Jókai-díj tárgyiasult formája Jókai Mór kezének márványlapon elhelyezett festett gipszmásolata.

h) Az elismerés 2020 februárjában, Jókai Mór születésnapja alkalmából, Révkomáromban kerül átadásra.

i) A bírálóbizottság véleményét figyelembe véve a díjazott, legszínvonalasabbnak ítélt írásokból évkönyv kiadására is sor kerülhet. A díjnyertes és minősített oklevelet elért pályázók írásainak első felhasználási joga az alapítókat illeti, amely az antológiában való megjelentetést tartalmazza.

A nem díjazott szövegeket az alapítók nem őrzik meg, s nem küldik vissza. A Jókai-díjat elnyert pályázó három éven belül nem nyerheti el újból a Jókai-díjat.

Levélcím:

1. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie/Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület Palatínova 13 (Nádor utca 13.) 945 01 Komárno, Szlovákia

2. Falvak Kultúrájáért Alapítvány Gidófalvy út 29. 1134 Budapest, Magyarország

További információ: http://www.alkotohazak.shp.hu, e-mail: adrianus.alapitvany@gmail.com