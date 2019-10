Rajzold le! – rajzpályázat

Rajzolj vagy Cselekedj! Rajzold le!

Rajzold le, hogy hogyan vagy barátságos és ezzel hogyan tudsz örömöt csempészni saját magad és a környezeted életébe.

A rajzpályázatra bármely technikával készített rajz, festmény, ragasztott kép, batikolás, montázs, vegyes technika stb. beküldhető.

Cselekedj és légy barátságos a környezeteddel!

Mutasd vagy csoportos pályázás esetén mutassátok meg, hogy miként vagy/vagytok barátságos(osak) és így hogyan válnak szebbé a hétköznapok.

Természetesen tanári, nevelői, vagy szülői segítséget is igénybe vehetsz a kitalált feladat jellegétől függően.

Ebben az esetben fényképekkel vagy videóval megörökített, CD lemezre kiírt, vagy e-mailben elküldött pályázati anyagot várunk.

A legjobb pályamunkákat különdíjjal jutalmazzuk.

Fontos!

Ne egy korábbi rajzot, vagy cselekedetet küldjél be nekünk, hanem találj ki valami újat és most rajzold le, vagy most láss hozzá és vidd véghez!

Legjobbak a jók között díjak és Legjobbak a jók között kiemelt díjak

A korosztályokat figyelembe véve külön kategóriánként díjazzuk:

– általános iskolai alsó, felső

– óvodai,

– középiskolai pályamunkákat.

Rajzpályázat esetén “Legjobbak a jók között díjakat” osztunk ki, ami kategóriánként több is lehet.

“Legjobbak a jók között kiemelt díjakat” pedig azok között osztunk ki, akik cselekedettel mutatják meg a pályázat témáját. Természetesen kategóriánként itt is több kiemelt díj kiosztására kerülhet sor, hiszen nagyra értékeljük mindazokat, akik cselekedettel pozitív hatást, örömöt varázsolnak mások számára.

Pályamunkák beküldése

Az elkészült pályamunkákat, regisztrálást követően, a következő elérhetőségekre várjuk 2020. április 17-ig:

Virágozz és Prosperálj Alapítvány

1625 Budapest, Pf. 67.

palyazat@azutaboldogsaghoz.hu

Mielőtt elküldöd a pályázatot regisztrálj az alábbi linken. A regisztráció nagyon fontos, mert ez alapján tudjuk azonosítani a pályamunkákat, az eredményeket jelezni Neked és elhívni az ünnepélyes díjátadóra.

http://azutaboldogsaghoz.hu/gyerekpalyazat/

Eredményhirdetés 2020. május 15.

(E-mailt küldünk minden pályázónak.)

Ünnepélyes díjátadó 2020. június 6. szombat

Ha bármi kérdés merülne fel a pályázattal kapcsolatban, várjuk megkeresését a következő e-mail címen: palyazat@azutaboldogsaghoz.hu, vagy telefonon, a 06 70 7761917 számon.