A Szeged Szépe szépségkirálynő-választás 2018-ban tizenegyedik alkalommal kerül megrendezésre. A szépségversenyre a http://www.szegedszepe.hu oldalon lehet jelentkezni 15 és 25* év közötti hölgyeknek 2018. május 31-ig. Tervezetten 20-24 lány fog döntőbe kerülni, akikre számos exkluzív program és jótékonysági esemény vár majd. A döntőbe került lányok között több mint 1 000 000 Ft értékben kerülnek nyeremények szétosztásra, hat díjat fognak kiosztani négy kategóriában a szervezők.

Díjazás 4 kategóriában:

– Szeged Szépe 2018

– Legjobb modell díj

– Fitness modell díj

– Charity különdíj

Jelentkezés feltételei:

– 15 és 25 év közötti életkor*,

– Magyarország területéről bárhonnan lehet jelentkezni,

– Külföldön élő magyar anyanyelvű lányok jelentkezését is fogadjuk,

– Szeged testvérvárosaiból is fogadunk jelentkezéseket,

– Szegedi Tudományegyetem külföldi állampolgárságú hallgatói is jelentkezhetnek.

* Lehetőség van maximum 33 éves korig jelentkezni, de főként a 15 és 25 év közötti Hölgyeket várjuk.

Amit kínálunk:

– Számos exkluzív programon való részvételt,

– Legjobb magyarországi bulikba jöhetsz velünk,

– Jótékonysági programokon segíthetsz egyrészt a mellrák elleni küzdelemben másrészt rászoruló gyermekeknek, továbbá állatkerti, menhelyi állatoknak,

– Exkluzív fotózásokon vehetsz részt,

– Örök emléket, élményeket, új barátságokat,

– Nyeremények több mint 1 000 000 Ft. értékben.

Nyeremények:

– Modellszerződés

– Portfólió fotózás

– Tengerparti fotózás

– Külföldi utazás

– My77 fürdőruhák minden döntős részére

– 10 000 Ft értékű My77 ajándékutalvány minden döntős részére

– 50 000 Ft, 30 000 Ft, 20 000 Ft értékű My77 ajándékutalvány a díjazottaknak

– 10 000 Ft értékű szépészeti utalvány minden döntős részére

– 100 000 Ft értékű szépészeti utalvány

– Prinker Zrt. ajándékcsomagok.

– Szeged Szépe emlékszalagok, emlékdíjak, emléklapok.

– Egyéb tárgynyeremények felajánlások alapján.

A Szeged Szépe 2018-os tervezett programjairól részletesen jelentkezést követően tájékoztatunk, várunk mindenkit sok szeretettel. Számos, fiataloknak szóló programok és rendkívüli élmények várják majd a döntőbe került lányokat, melyről a http://www.szegedszepe.hu oldalon bővebb infót olvashatnak az érdeklődők. Aki pedig szeretné figyelemmel kísérni a versenyt, a lányok megmozdulásait, a Facebook oldalukon megteheti.

A programváltozást és nyeremények változtatásának jogát fenntartjuk.