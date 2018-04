„Szülőköszöntő” – szépirodalmi és képzőművészeti pályázat

Az Irodalmi Rádió pályázata, lehetőség az Irodalmi Rádió hangzó- és nyomtatott kiadványsorozataiban, rádióműsoraiban, felolvasóestjein, netköteteiben való megjelenésre, az Irodalmi Rádió alkotóközösségéhez való csatlakozásra.

Tudnivalók:

1. A pályázat kiírója: Irodalmi Rádió

2. A pályázat kiírójának postacíme:

Irodalmi Rádió, 3530 Miskolc, Serház utca 4. 1/1.

3. A pályázat kiírójának e-mail címe: palyazat@irodalmiradio.hu

4. A pályázat címe: “Szülőköszöntő”

5. A pályázat célja: Szépirodalmi és képzőművészeti alkotások beküldése az idei anyák napja és apák napja alkalmából. Várunk verseket, melyek az édesapákhoz, édesanyákhoz, nagyszülőkhöz, keresztszülőkhöz szólnak. Novellákat, prózai írásokat családi történetekről, ahol a szülői szerep kerül a középpontba. Ugyanígy várunk a témában képzőművészeti alkotásokat a kedves felmenőkről, felmenők tiszteletére. A helyezett és sikeresen szerepelt alkotásokból egy antológiát állítunk össze 2018. május 26-ra, az Irodalmi Rádió következő rendezvényére; valamint egy rádióműsort készítünk 2018. május 6-ra.

További cél az értékes versek, rövidprózák, hangjátékok, mesék, novellák méltó rangra emelése, a tehetséges alkotók támogatása. A sikeresen szereplő szerzők részére publikálási, bemutatkozási lehetőség, műveik hangzó anyaggá való feldolgozása, CD, elektronikus és nyomtatott formátumú kiadása, a hazai irodalom színesítése, gazdagítása, az irodalmi élet megmozgatása.

6. Pályázhatnak: bárki, aki magyar nyelven alkot, életkortól függetlenül

7. Megjelenés:

Antológiában: A helyezett és sikeresen szerepelt művekből válogatáskötetet készítünk, amit 2018. május 26-án mutatunk be következő rendezvényünkön, Budapesten a Csokonai Művelődési Központban (XV. ker., Eötvös u. 64-66., kedzés: 13:00)

Rádióműsorban: a kiválogatott alkotásokból május 6-án készítünk egy rádióműsort, amit YouTube csatornánkon teszünk közzé

Felolvasóesten, rendezvényen: 2018. május 26-án, szerkesztőségünk következő nagy rendezvényén hirdetjük ki a pályázatok végeredményét, olvasunk fel az alkotásokból és jutalmazzuk az ott megjelenő sikeresen szerepelt és helyezett alkotókat.

8. A pályázat formai követelményei:

Szépirodalmi alkotások esetében:

Egy pályázó maximum 10 művet küldhet be a pályázatra.

Egy pályázati űrlap kitöltése és beküldése kötelező (aláírás és szkennelés már nem szükséges)

Egy mű maximális hossza vers esetében max. 4, próza esetében max. 3 gépelt oldal lehet a következő formázás szerint:

– A/4-es lap – mindegyik margó 2,5 cm – betűtípus: Times New Roman 12-es – sorköz: szimpla

A műben szereplő idegen szó vagy kifejezés esetén a kiejtést kérjük feltüntetni zárójelben!

Lehet ímélben vagy postai úton pályázni.

A nyomtatott pályázat eljuttatása postán: Irodalmi Rádió, 3530 Miskolc, Serház u. 4. 1/1.

Az elektronikus pályázat eljuttatása e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu

Csak olyan írást fogadunk el, amivel még nem pályázott az Irodalmi Rádiónál.

Pályamunkákat nem áll módunkban visszaküldeni.

Képzőművészeti alkotások esetében:

Egy pályázó maximum 10 művet küldhet be a pályázatra.

Egy pályázati űrlap kitöltése és beküldése kötelező

Maximum A/4 nagyságú alkotás vagy annak fényképe, szkennelt változata.

Lehet e-mail-ben vagy postai úton pályázni.

A nyomtatott pályázat eljuttatása postán: Irodalmi Rádió, 3530 Miskolc, Serház u. 4. 1/1.

Az elektronikus pályázat eljuttatása e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu

Pályamunkákat nem áll módunkban visszaküldeni.

9. A pályamunkák formai és tartalmi követelményei:

Formai kötöttség nincs. Olyan pályamunkákat nem tudunk elfogadni, melyeket az NMHH vagy a magyarországi jogszabályok jogsértőnek ítélhetnek nyelvezetük, tartalmuk miatt. (Értsd: obszcén szavak ill. kifejezések, becsületsértés, stb.)

10. A pályázatok és pályázati díjak beérkezésének határideje: 2018. április 20., éjfél

11. Pályázati díj:

Beküldött művenként 1000 Ft (beküldött pályamunkánként ezer forint).

A rádió blogszerzőinek és MP tagjainak 50% kedvezmény (500 forint).

A blogszerzők, MP tagok listája: http://irodalmiradio.hu/wp/index.php/alkotok/

A pályázati díj tartalmazza az adminisztrációs és szervezési díjakat, hozzájárulást a rádióműsorok elkészítéséhez.

A pályázati díj eljuttatása a beérkezési határidőig:

– átutalással számlaszámunkra: OTP 11734004-29904161

– vagy rózsaszín postai utalványon postacímünkre: Irodalmi Rádió, 3530 Miskolc, Serház u. 4. 1/1.

– megjegyzés rovatba mindkét esetben kérjük beírni: a pályázó nevét és a pályázat címét

Pályázati díjat nem áll módunkban visszafizetni.

A pályázati díjról a számlát a pályázati űrlapon megadott névre és címre állítjuk ki.

12. További információk kérhetők:

Telefonon: 70/616-8684 vagy e-mail-ben: palyazat@irodalmiradio.hu

13. Zsűrizés:

A bekerülő művek kiválasztását és rangsorolását az Irodalmi Rádió szerkesztői, Zsoldos Árpád és Adrienn végzik.

14. Eredményhirdetés:

2018. május 26-án, az Irodalmi Rádió következő rendezvényén.

(Csokonai Művelődési Központ, Budapest, XV. kerület, Eötvös u. 64-66., kezdés: 13:00.)

15. Jutalmazás:

A legjobb alkotások szerzői oklevelet és könyvjutalmat kapnak, alkotásaik megjelenési lehetőséget kapnak orgánumainkban, felvételt nyernek az Irodalmi Rádió állandó szerzőinek alkotógárdájába.

Első, második és harmadik helyezések is kiosztásra kerülnek.

A sikeresen szereplő művek szerzői közül többen különdíjban, ajándék- és könyvcsomagban részesülhetnek. A sikeresen pályázók nyertes művei felkerülhetnek hangos kiadványunkra, bekerülhetnek nyomtatott antológiánkba, lehetőséget kapnak a honlapunkon való szereplésre és elhangozhat művük felolvasóest-sorozatunk keretében, rádióműsorunkban, továbbá bekerülhetnek az Irodalmi Rádió alkotói közé, tagjainkat segítjük irodalmi pályafutásukban, lehetőségeket, szolgáltatásokat kínálunk számukra, megjelent könyveiket népszerűsítjük.

16. A benyújtott pályázat érvénytelen, amennyiben:

– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db nyomtatott vagy elektronikus példány a pályamunkából

– nem érkezik be a határidő lejártáig egy db hiánytalanul kitöltött nyomtatott vagy elektronikus példány a pályázati űrlapból

– nem érkezik be a határidő lejártáig a pályázati díj

– nem magyar nyelvű a pályamunka

– jogsértő tartalmú a pályamunka

– egy vagy több ponton nem felel meg a pályázati kiírás egyéb követelményeinek

