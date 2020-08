Tűzhely – a Szitakötő gyerekfolyóirat alkotói pályázata

A Szitakötő gyerekfolyóirat alkotói pályázatot hirdet Tűzhely címmel.

Induljunk el a kályhától… vagy a kandallótól, esetleg a kemencétől, katlantól, tehát a melegség forrásától, ami barátságos otthonná változtatja a lakást, házat, kulipintyót és palotát, ami köré összegyűlhet a család, a barátok, a távolról érkező idegenek, hogy együtt falatozzanak, beszélgessenek, megosszák egymással a híreket. A Szitakötő téli számában azt kutatjuk, mi tartja össze a kisebb-nagyobb valós és virtuális közösségeket, mi adja az életadó meleget, fényt, ami magához vonz kicsit és nagyot.

Várjuk a didaktikus stílust nagy ívben kerülő, a 8 éven felüli olvasókat megszólító verseket, meséket, prózákat és ismeretterjesztő cikkeket. Az ismeretterjesztő cikkek a természettudomány vagy a társadalomtudomány szempontjából is tárgyalhatják a témát.

Terjedelmi határok:

VERS – 16 soros

MESE – 2800 leütés szóközzel együtt

CIKK – 3200 leütés szóközzel együtt

Egy pályázó több művet is beküldhet, de kérjük, hogy még publikálatlan művekkel pályázzanak. Az online megjelenést is publikációnak tekintjük. Várjuk határon túli pályázók műveit is.

Javasoljuk, hogy a pályázók előzetesen tájékozódjanak a Szitakötőt jellemző hangvételről és nyelvi színvonalról. Bár a folyóirat gyerekeknek szól, a pályázatra felnőtt alkotók munkáit várjuk.

A műveket elektronikus úton várjuk a szerkesztőség címére:

palyazat@ligetmuhely.com

Kérjük, a pályázatban adják meg e-mailcímüket. Elektronikus küldés esetén a szövegeket Word file formátumban csatolják a kísérőlevélhez, más tipográfiai elvárás nincs.

A beérkező műveket folyamatosan olvassuk, minden pályázónak elektronikus úton válaszolunk.

A szerkesztőség által kiválasztott művek megjelennek a Szitakötő folyóiratban, és az országos oktatási program segédanyagaként sok ezer hazai és határon túli diákhoz és pedagógushoz jutnak el.

A sikeres pályázók szerzői honoráriumot és további publikálási lehetőséget kapnak.

Beküldési határidő: 2020. szeptember 7.

További információ: Horgas Judit palyazat@ligetmuhely.cominfo@ligetmuhely.com



Liget Műhely Alapítvány

www.ligetmuhely.com