XXIX. Kárpát-medencei Regöscserkész-tábor

A Magyar Cserkészszövetség és a Regös Alapítvány meghirdeti a XXIX. Kárpát-medencei Regöscserkész-tábort. Táborunkra minden cserkészt – aki volt már, és aki még nem – szeretettel várunk.

Legalább ötödik osztályt végzetteknek: 2018. június 25. – július 4.

Legfeljebb negyedik osztályt végzetteknek: 2018. június 29. – július 4.

Felnőtteknek és egyetemistáknak: 2018. június 29. – július 4.

A tábor helyszíne: Nagykörű

A programból: folyamatos néptánc- és énektanulás, kézműves foglalkozások (fafaragás, szalma-, gyékény- és vesszőmunkák, nemezelés, lószőrékszer-készítés, rezezés, gyertyamártás, szövés, gyöngyözés, bőrözés, batikolás, agyagozás, hímestojásfestés, csipkeverés, mézeskalácssütés, …), előadások (hangszeres, ill. néprajzi), népszokások felelevenítése (regölés, téltemetés, pünkösdölés stb.), népi játékok, minden este táncház stb.

Részvételi díj: 25 000 Ft ötödiktől (21 000 Ft negyedikig és felnőtteknek)

Idén is adunk be pályázatokat, amelyekkel ebben az évben is azokat szeretnénk segíteni, akik e nélkül nem tudnának a táborba eljönni, ezért kérjük, támogatásigényléssel keressetek minket bátran. (Elérhetőség lent.)

Idén is a testvérek támogatását* különösen fontosnak gondoltuk. A támogatás igénybevételét előre jelezni kell, lehetőség szerint a jelentkezés után, de legkésőbb a határidőig a lent megadott e-mail címen, hogy kalkulálni tudjunk vele, lehetővé téve minél több fiatal részvételét.

*Az igényelhető kedvezmény mértéke 1 testvérpár esetén -4500 Ft, 3 testvér esetén -9000 Ft, de fejenként minimum 16 000 Ft a részvételi díj kortól függetlenül.

Azoktól a cserkésztestvéreinktől, illetve szüleiktől, akiknek ez nem jelent gondot, örömmel veszünk, és hálásan köszönünk a tábordíjon felüli támogatást, amellyel hozzájárulnak a tábor színvonalának növeléséhez és körülményeinek javításához. Egyéb (bármely) termék-támogatásokat is hálásan köszönünk, ha valakinek erre van lehetősége vagy kapcsolata. A támogatásokat előzetesen Csanády Lőrinccel egyeztetve az alul írott elérhetőségeken, helyszínen a regisztrációnál vagy a „logisztikán” várjuk és előre is köszönjük.

Az egyes altáborokba szokásosan nem kell külön jelentkezni. A táborba jelentkezőket értesítjük, melyik altáborba tartoznak.

A jelentkezés érvényességéhez idén is a tábordíjból 10 000 forint átutalását kérjük határidőig. Erről részletek a jelentkezés oldalán találhatóak.

Pólót a tábor előtt el fogjuk készíttetni, így aki határidő után jelentkezik, annak nem lesz lehetősége rendelni. Aki kér pólót, annak a jelentkezéskor a kívánt méretet is meg kell adnia.

Ezek a jelentkezési feltételek 2018. május 31-ig érvényesek.

Közös utazás: Mint a korábbi években, idén is lehetőség nyílik a táborhelyre való közös utazásra Budapestről, erről mindenkit a megadott e-mail címén még pontosan értesítünk. Az utazás díját nem tartalmazza a tábordíj, tehát ezt közös utazás esetén még a tábordíjon felül be kell fizetni.

Letölthető dokumentumok

Táborozási szabályzat melléklet (nem-cserkészeknek kötelező kitöltve elhozni a táborba!) (.pdf)

Táborozási szabályzat melléklet (nem-cserkészeknek kötelező kitöltve elhozni a táborba!) (.jpg)

EÜ-lap (18 éven aluliaknak kötelező kitöltve elhozni a táborba!) (.pdf)

EÜ-lap (18 éven aluliaknak kötelező kitöltve elhozni a táborba!) (.docx)

Meghirdetés (.pdf)

Jelentkezés:

A tavalyi évhez hasonló módon jelentkezni ezen a kérdőíven lehet: https://goo.gl/forms/RIdqgLwkxYfN0OcC3

A kérdőívre átlépéssel elfogadod a fenti feltételeket!

Problémákkal, kérdésekkel, (előbb megy, később jön), forduljatok bátran hozzám:

Csanády Lőrinc csst. tpk. (06-20-475-20-07) tabor@regos.hu regos.cserkesz.hu