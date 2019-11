XXVI. Kárpát-medencei József Attila Mese-, Vers- és Novellaíró Pályázat

A szombathelyi Oladi Általános Iskola és a Vas Megyei Szakképzési Centrum Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája meghirdeti aXXVI. Kárpát-medencei József Attila Mese-, Vers- és Novellaíró Pályázatot.

A pályázaton minden magyarországi és határainkon túl élő, magyar nyelvet beszélő, általános és középiskolás gyermek és fiatal részt vehet a következő kategóriákban:

I. kategória: 1-4. osztályos diákok részére: I/A mese

Alsó tagozatos I/B vers

II. kategória: 5-8. osztályos diákok részére: II/A mese

Felső tagozatos II/B vers

II/C novella

III. kategória: 9-12. osztályos diákok részére: III/A mese

Középiskolás III/B vers

III/C novella

Kérjük, hogy a beküldött pályaműveken az alkotás címén kívül szerepeljen a választott JELIGE (pl.: ÁLOM) és a KATEGÓRIA (pl.: I/A alsós mese) megjelölése. Minden pályázó mellékeljen a munkája mellé – lezárt borítékban – egy ADATLAPOT, amelyen feltünteti a következő adatokat: név, életkor, lakcím, telefonszám, ímélcím, iskolája neve, címe, osztálya, pályaművének címe, kategóriája, jeligéje. (Pl.: Tóth Judit, 10 éves, 9797 Nárai, Kossuth u. 4. Tel.: 323-453; e-mail:tothjudit@gmail.com; Nárai Általános Iskola, 9797 Nárai, Fő u. 32., 3. osztályos; Cím, jelige és kategória: A favágó, Álom I/A alsós mese)

A pályaművek témája kötetlen. Egy pályázó több kategóriában, több művel is pályázhat.

Terjedelem: legfeljebb 3 gépelt oldal (12-es betűméret, 1,5-es sortávolság), amelyet kérünk 7 példányban beküldeni a megadott címre.

A formai követelményeknek nem megfelelő, korábban már publikált, valamint a nyelvileg igénytelen, sok helyesírási hibát tartalmazó művek nem vesznek részt a versenyben.

Nagyobb borítékban több pályázó alkotása és adatlapja is elküldhető egyszerre.

Kérjük, hogy a pályázatot és az adatlapot a következő ímélcímre is szíveskedjenek eljuttatni: jozsefapalyazat2020@gmail.com.

Az egyes kategóriák legjobb alkotásait értékes díjakkal jutalmazzuk, és önálló kötetben is megjelentetjük.

A pályázat ünnepélyes eredményhirdetésének és a legértékesebb műveket tartalmazó gyermekantológia könyvbemutatójának időpontja előreláthatólag: 2020. április 17-én lesz.

A pályázat postára adásának határideje: 2020. január 13.

Cím: Oladi Általános Iskola

9700 Szombathely, Simon I. u. 2-6.

A pályázatról szívesen adunk további felvilágosítást telefonon vagy ímélben:

Tel.: 94/310-683, illetve 94/509-591/204. mellék; Mobil: 0630/4003954

Ímél: horvath.marta@oladi.szombathely.hu