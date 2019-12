A Cziffra György Fesztivál rajzpályázatot hirdet óvodás és általános iskola alsó tagozatos gyerekek számára.

Küldetésünknek érezzük, hogy Kodály és Bartók hazájában a fiatal generáció is megismerje és részesüljön abból a hihetetlen gazdag és magas színvonalú zenei kultúrából, amelyet nem is olyan régen mindenki sajátjának és nélkülözhetetlennek érzett. Hisszük, hogy a klasszikus zene már kisgyerekkorban is segít az érzelmek kifejezésében, ezáltal támasz lehet a kiegyensúlyozott felnőtté válás folyamatában – mindamellett, hogy klasszikus műveket hallgatni egyszerűen örömet is okoz…

A Zenemanó rajzpályázat részletei megtalálhatók a Cziffra Fesztivál weboldalán, a “Kisérőrendezvények” menüpont alatt:

h_p://cziffrafesz_val.hu/zenemano-rajzpalyazat/

A rajzokat 2020. február 3-ig várjuk a MOMkult postacímén (1124 Bp., Csörsz utca 18.), vagy a muzsikalom@cziffrafesztival.hu e-mailcímen.

A legszebb rajzok alapján textilművészek egyedi párnákat készítenek, melyeket a 2020. március 1-jén vasárnap 10:30-kor kezdődő Hangszerbemutató koncerten adunk át a nyerteseknek.

A Cziffra Fesztivál csapata

http://www.cziffrafesztival.hu