Zsebkönyv pályázat 2018

A Holnap Magazin 2014-ben indított Zsebkönyv pályázatát folytatja! A korábbi sikereket követően újabb könyvre írunk ki pályázatot 2018 nyarán. A kötet limitált példányszámban jelenik meg. Olyan kötetet szeretnénk összeállítani, amely minden korosztály számára igazi kikapcsolódást biztosít.

A pályázatra e-mailben beküldött írások és a kitöltött nyilatkozat beérkezési határideje 2018. július 25! (A nyilatkozat letölthető a pályázati kiírás alatt!)

Eddig kell megtörténnie a pályaművek beérkezésének.

A pályázati díjak rendezését a nyomdai szerkesztés után visszaküldött szöveg ellenőrzése, átolvasása után kérjük elküldeni.

E-mailben kérjük ezzel együtt megerősíteni a nyomdai szerkesztés után visszaküldött írások megjelenéséhez szükséges beleegyezést. A határidő lejárta után, már nem tudunk fogadni újabb írásokat!

Emellett a Holnap Magazin az önálló kötetek kiadásához is technikai, szervezési, terjesztési segítséget nyújt, hogy saját kötetek is megjelenhessenek támogatásunkkal.

Reméljük pályázati kiírásunk most is elnyeri tetszéseteket, és hamarosan a kezetekben tarthatjátok megjelenő kiadványunkat, benne saját írásaitokkal.

Pályázati feltételek:

A Holnap Magazin által meghirdetett pályázatra nevezhet minden Magyarországon és határainkon túl élő, magyar nyelven publikáló amatőr költő, író, aki az oldalunkon igazoltan regisztrált tag, vagy a pályázati kiírás olvasása után regisztrálni fog.

A regisztrálás során használt felhasználó nevet, szerkesztőségünk felé a pályaművek beküldésével egy időben jelezni kell!

– A nevezésnek nem feltétele az, hogy az adott szerzőnek van-e már írása oldalunkon! Új szerzők jelentkezését is várjuk!

– Nevezni lehet olyan művel is, amely már szerepel oldalunkon, hiszen ezeknek a műveknek is lehetőséget szeretnénk biztosítani a nyomtatásban történő megjelenésre. Ebben az esetben azonban lehetőség szerint egy még nem publikált művet is nevezzen a szerző.

– Egy szerző több művel is pályázhat.

– Az írások terjedelme minimum 2 A/6-os oldal Times New Roman, Arial vagy Calibri betűtípussal, 12-es betűmérettel gépelve, összességében pedig nem haladhatja meg a 10 A/6-ös gépelt oldalnyi terjedelmet!

– A pályázati írásokat Word dokumentumként e-mail címünkre várjuk: holnapmagazin@gmail.com

– A könyvben a végleges formátumának a paraméterei: 10-es Book Antiqua betűmérettel, A/6-ös méretben formázva. Oldalparaméterek: oldalnagyság: 105×148 mm A/6-ös oldal (kb. 25 sor/oldal), szövegtükör kb. 8,5×12,8 cm, oldalmargó: 1-1cm-es, sorköz: normál, 1 hasábos. Karakterszám szóközökkel: 980 karakter/oldal.

Segítségképpen: 1 A/4-es oldal 3 A/6-os oldalnak felel meg.

– A szerző neve és az írás címe után 1-1 üres sor, ha több pályázati írást szeretnél küldeni, a két írás között, 2 üres sor következzen.

– A beérkezett írások további formázását, tördelését, szerkesztőségünk végzi el.

– A pályázati írások beérkezéséről minden esetben visszaigazolást küldünk e-mailben!

– Kötetünkben téma és műfaji megkötés nincsen. Pályázni lehet verssel és prózai művel, művekkel egyaránt.

– Az írások viszont nem lehetnek politikai, vallási, vagy más személyiségi jogokat sértő tartalmúak. Az ilyen jellegű írások nem vehetnek részt a pályázatunkon!

– Csak olyan művet tudunk megjelentetni, amely jogtiszta és a pályázó szerző saját műve.

– A beérkezett pályaművek nem kerülnek automatikusan megjelenésre! Az írásokat szerkesztőségünk lektorral egyeztetve hagyja jóvá! Csak az így jóváhagyott írások kerülhetnek be kötetünkbe.

– Ha az írás valamilyen oknál fogva nem megfelelő a megjelenésre, a szerzőnek jogában áll helyette egy másik azonos terjedelmű írást neveznie. Amennyiben ilyen esemény felmerül, a szerzőt minden esetben értesítjük.

– Hasonlóképpen értesítést küldünk, ha a műben a lektor, javítást javasol, a változtatás minden esetben egyeztetjük a szerzővel.

– A Holnap Magazin felelősséget vállal azért, hogy a beküldött művekben engedély nélküli változtatásokat nem végez! A beérkezett pályaművek a szerzőjük által jóváhagyott formában kerülnek közlésre, publikálásra!

– Szerzőnként minimum 2 oldal megjelenést kérünk. A kötet méretére való tekintettel szerzőnként maximum 10 oldal jelentethető meg.

– Minden kötetben szereplő szerzőnek 1 könyvet postázunk, minimum 8 oldallal pályázók esetében 2 könyvet küldünk, amelynek költségét a pályázati díj tartalmazza!

– További kötetek 1400 Ft + postaköltség kedvezményes áron előrendelhetőek.

– Minden pályázónak kötelező kitölteni egy nyilatkozatot, amelyet aláírva kérünk visszaküldeni postai úton, vagy elektronikus úton, szkennelve! Ennek a jogi nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szerző pontos adatait: teljes valódi név, (esetleg ettől eltérő írói név, amelyen szeretné műveit megjelentetni), pontos lakcím, személyi igazolványszám, telefonszám. Ennek a nyilatkozatnak az aláírásával igazolja a szerző, hogy a pályázatra küldött írások, a saját szellemi termékei és beleegyezik, hogy a Holnap Magazin, főszerkesztője: Bakos József, a kiadandó kötetben megjelentesse azokat.

– A kötet egyszeri kiadásban, korlátozott példányszámban jelenik meg, ezért kérjük mindenki előre jelezze, hány példányt szeretne megrendelni. A könyv kis példányszámban megvásárolható lesz a megjelenést követően webáruházunkban is.

– A pályázati és egyben nevezési díj: 900 Ft/A6-ös oldal, amely banki átutalással vagy rózsaszín postai csekken rendezhető.

Postacím: Bakos József 8000. Székesfehérvár, Németh László. 12. fsz. 2.

Átutalásnál: Bakos József, Raiffeisen Bank: 12023008-00159812-00100007

A megjegyzés rovatban minden esetben kérjük feltüntetni a pályázó nevét és azt, hogy zsebkönyv pályázati díj!

A megjelenési díj a könyv nyomdai munkálatainak megkezdése előtt kizárólag egy részletben rendezhető.

– A kötet várható megjelenési ideje: 2018. augusztus-szeptember

– Tartalmas és szép ajándék barátaidnak, családodnak, ismerőseidnek egy-egy könyv!

– Ha a pályázattal, vagy bármi mással kapcsolatban kérdésed, ötleted, kérésed van, e-mailben keress minket és Mi a lehetőségünkhöz képest, a legrövidebb időn belül válaszolunk rá.

Letölthető nyilatkozat

http://holnapmagazin.hu/news.php?readmore=132