2019. június 12., szerda

A HIÁNYTÓL VALÓ FÉLELEM LEGYŐZÉSE

„Féljétek az Urat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők.” (Zsoltárok 34:10)

Nem baj, ha valaki szegénységben nő fel, de az igen, ha a szegénység beleivódik, és meghatározza gondolkodásmódját. Egy hírességet megkérdeztek arról, milyen érzés volt szegénységben felnőni. Meglepő módon bevallotta, hogy még mindig aggódik és szorong amiatt, hogy esetleg nélkülöznie kell a jövőben. Ezért hajlamos a zsugoriságra, a pénzét valami szürreális dolognak látja, nem tudja elengedni magát és élvezni a siker velejáróit. A felesége azonban egyensúlyt hozott a kapcsolatukba, mert adakozó lelkületű, tud költeni és tud takarékoskodni is. Mit gondolsz, kin múlik a sikered, rajtad vagy Istenen? Amíg azt hiszed, hogy rajtad, mindig sebezhető maradsz emberekkel, körülményekkel és gazdasági helyzettel szemben. De ha tudod, hogy Isten a felelős a boldogulásodért, az hatalmas nyereség. Választhatsz tehát: magadban bízol, vagy Istenben. A zsoltáros azt írta: „Féljétek az Urat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők. Az oroszlánok is sínylődnek, és éheznek, de akik az Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót.” (Zsoltárok 34:10-11). Azt mondod, ez egy ószövetségi ígéret? Akkor tessék, itt egy újszövetségi is: „Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségesen éljetek minden jó cselekedetre” (2Korinthus 9:8).

