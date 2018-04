2018. április 11., szerda

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Rácz Demeter (Munkács, 1710. – Munkács, 1782. április 11.) A csernekhegyi kolostor tervezője és építtetője. Apja, Rácz György gazdag görög kereskedő volt Munkácson, aki a Rákóczi-szabadságharc idején egy alkalommal Apostol nevű kereskedőtársával a császári seregeknek 80 ezer forintot kölcsönzött. Apja halála után Demeter gróf Károlyi Ferenc lovasezredében szolgált. Egy ütközetben megmentette Károlyi életét, amit a gróf azzal hálált meg, hogy kieszközölte a császártól az apja által adott kölcsön visszafizetését, neki ajándékozta vezendi birtokát és megtette jószágigazgatójává. Így nyerhette el a gróf sógornőjének, a gazdag Csáky kisasszonynak a kezét is. Csáky grófnő azonban hamarosan meghalt, s Rácz Demeter másodszor a Dombródi család egyik leányát vette feleségül, de ez az asszony is elhunyt. Ezért 1766-ban lelke vigasztalására építtetni kezdte a csernekhegyi kolostort, amelyet hat év múlva fejeztek be. Falai közt helyezték nyugalomra Ráczot is, aki végrendeletében tetemes összeget hagyományozott a kolostor felett álló templom újjáépítésére. A templom alapját 1798-ban Basilovits Iván rendfőnöksége idején rakták le, s 1804-ben fejezték be építését.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– József Attila posztumusz Kossuth-díjas és Baumgarten-díjas magyar költő születése (1905). „József Attila költészete forradalmat jelentett a magyar irodalom történetében: az az új szemléletmód, ahogyan verseiben az »én«-t felépíti, láttatja, összhangban volt Európa és Amerika akkori költészetével. Öröksége sok évtizedre meghatározta a magyar költészet tendenciáit. Ahogy minden igazán nagy alkotó esetében, az övében is azt látjuk, hogy száz évvel születése után legalább annyi újdonságot tud mondani, mint a megelőző évtizedekben” – mondta róla Bókay Antal. „Minden, ami költészetünkben addig volt, beleolvadt József Attilába; minden, ami azóta van, vele kezdődik” – László Zoltán. József Attila 1937-ben Balatonszárszón egy vonat kerekei alá vetette magát. Ady mellett ő a XX. századi magyar líra legnagyobb költője. 1964 óta születésnapján, április 11-én ünnepeljük a költészet napját.

– Márai Sándor író születése (1900). Élete jelentős részét emigrációban töltötte. Legismertebb művei: A gyertyák csonkig égnek, Kassai polgárok, Eszter hagyatéka stb.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000./Wikipedia