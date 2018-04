2018. április 12., csütörtök

BETELJESÜLÉS

„Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van.” (Zsidók 10:35)

Dan Sullivan tanácsadó így fogalmazta meg az ideáljaink és a valóság közötti különbséget_ „Az ideál az, ahogyan elképzeljük jövőnket, vágyott eseményeket vagy helyzeteket, és ez képessé tesz arra, hogy továbbhaladjunk. Az ideál nem létezik valójában, csupán a gondolatainkban, és nem is elérhető.” Miért? Mert az ideális eléréséhez mindennek tökéletesnek kell lennie. Az élet pedig, még a legjobb esetben is, eléggé zavaros. Tele van meglepetésekkel – jó és rossz meglepetésekkel egyaránt. Ha csak akkor tudod elégedettnek érezni magad, ha az álmodról festett idealisztikus kép megvalósul, sosem leszel elégedett. Ez nem jelenti azt, hogy el kell vetned minden eszményképet. Ezek hasznosak ahhoz, hogy célokat állítsunk fel, hogy belső ösztönzést találjunk, hogy a tökéletességre törekedjünk. Azonban arra is szükség van, hogy visszafogjuk képzeletünket. Miközben az idealista álmok azonnali megvalósulást követelnek, a realista álmok elérik, hogy értékeld a megvalósuláshoz szükséges időt is. Míg az idealista álmok nem viselnek el semmi egyebet, mint tökéletességet, a reális álmok teret engednek annak, hogy emberek és így tökéletlenek vagyunk. Az idealista álmok csalódásnak tesznek ki, a reális álmok sikerre vezetnek. Csak az az ember nem hibázott soha, aki sosem csinált semmit. Sőt, az az ember, aki sosem vét hibát, valószínűleg olyan valakitől kapja fizetését, aki szokott hibázni. Isten a Biblia hőseit sosem mosta patyolat tisztára, mégpedig okkal: azért, hogy tudtunkra adja, gyarlóságaink ellenére is fel tud használni arra, hogy nagyszerű dolgokat vigyünk véghez. Azt kérded: „De nem kellene dolgoznom azon, hogy legyőzzem gyengeségeimet?” Dehogynem, de sikert csak abban érhetsz el, amire Istentől kaptál elhívást, és amiért a tőle kapott erővel dolgozol.

