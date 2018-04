2018. április 14., szombat

A HÍZELGÉS NEM SEGÍT

„Senkinek nem fogok hízelegni.” (Jób 32:21)

Stephen Spielberg vékonyka tizenévesként hamar céltáblája lett kötekedő osztálytársainak. Amikor lege lett az állandó zaklatásból, amit később pokolként jellemzett, úgy döntött, hogy hízelegni fog az őt leginkább terrorizáló fickónak azzal, hogy azt mondja, hasonlít John Wayne-re, és főhőst kellene alakítania abban a második világháborús filmben, amit forgatni készül. Az addigi zsarnok elolvadt, mint a vaj, amikor megkapta a hősies szakaszvezető jelmezét. A Spielberget terrorizáló fiúval ellentétben az érzelmileg egészséges emberek csak az őszinte dicséretet értékelik, amit valóban megérdemeltek. Megérzik, ha a dicséret mögött hátsó szándék vagy hízelgés van. Érdekes paradoxon, hogy a legtöbb ember hajlamos rosszallóan fogadni az indokolatlan dicséretet. Elíhú – Jób egyik barátja – azt mondja: „Nem leszek elfogultsem erre, sem arra, senkinek nem fogok hízelegni. Nem is értek én a hízelgéshez, meg el is ragadna gyorsan az Alkotóm.” (Jób 32:21-22). A zsoltáros pedig így ír: „Vágja ki az Úr mind a hízelgő ajkakat, a nyelvet, a mely nagyokat mond” (Zsoltárok 12:4 Károli). A hízelgés elvág Isten áldásaitól, mert amikor másnak hízelegsz, vagy jólesik fogadni mások hízelgését, az nyilvánvaló bizonyítéka annak, hogy nem hiszed, hogy Isten másokkal együtt téged is kitüntet kegyével. Isten azoknak kedvez, akik jó kapcsolatban vannak vele. „Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed kegyelmeddel, mint a pajzzsal!” (Zsoltárok5:13).

