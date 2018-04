2018. április 15., vasárnap

TÉNYLEG ILYENNEK SZÜLETTÉL?

„Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem.” (Zsoltárok 51:7)

Akármi is a problémád, alkohol-, kábítószer- vagy szexfüggőség, harag, pletyka, meg nem bocsátás, lopás, hazugság vagy játékszenvedély, egy dolog biztos: mindannyian úgy születtünk, hogy hajlamosak vagyunk bizonyos viselkedésmódra. Ez nem genetikai kérdés, ez spirituális kérdés. Ez nem a tudomány szakterülete, ez a bűn. Bármelyikünk életében előjöhet az egyikkel vagy másikkal való küzdelem – nem azért, mert erre hajlamosító gént örököltünk, hanem azért, mert fogantatásunk pillanatában Ádám bukott természetét örököltük. Dávid azt mondta: „bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem” (Zsoltárok 51:7). Salamon pedig azt mondja, hogy nincs kivétel: „Bizony nincs olyan ember, aki csak jót cselekedne, és nem vétkezne” (Prédikátor 7:20). A válasz tehát ez: igen, mindannyian így születtünk. Ezek a viselkedésmódok nem azért olyan természetesek számunkra, mert „nem tehetünk róla, ilyenek vagyunk”, hanem azért, mert bűnös természetünk erősebb, mint az a vágyunk, hogy Isten tetszésére legyünk. Bármennyire próbálkozunk is, időnként elveszítjük a harcot. Pál, az egyik legnagyobb keresztyén maga is elismerte, hogy nem mindig sikerül a jót tennie: „az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghezvinni azt” (Róma 7:18). Ha tehát így születtünk, mi ebben a jó hír? Pál így fogalmazta meg: „Én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus!” (Róma 7:24-25 ÚF). Amikor születtél, Ádám romlott természetét kaptad, de az újjászületésben megkaptad Krisztus bűnt legyőző, életet megváltoztató, igaz természetét!

