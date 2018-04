2018. április 17., kedd

ISTEN MUNKÁLKODIK

„”Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk…” (Efezus 3:20)

Jon Walker írja: „Gazdálkodunk az idővel, pazaroljuk az időt, töltjük az időt, vagy időt spórolunk. Azt szeretnénk, bárcsak eljönne… azt kívánjuk, bárcsak elmúlna… látjuk, ahogy repül… úgy érezzük, ólomlábakon jár. Figyeljük az órát és a naptárt… pedig Isten tartja kezében az időt. Ő teremtette az időt, és minden teremtményét az ő időzítése korlátoz, az ő szerető karja irányít. Meglepődünk a váratlan fejleményeken, de Isten soha semmin nem lepődik meg. még a katasztrofális eseményeken sem. Egész szemléletmódunk drámai módon megváltozik, ha tudjuk, hogy Isten ebben a percben is azon munkálkodik bennünk, hogy véghez vigye akaratát. Gondolj bele, hogyan élnél, ha teljesen biztos lennél abban, ahogy Isten ott van a határidő végén. Hogy ha csupán másodpercek lennének is hátra, hinnéd, hogy Isten munkálkodik körülményeid által. A hit lényege, hogy hisszük, hogy Isten ott van, és gondoskodni fog. »Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz« (Zsidók 13:8). Az idő nem csökkenti szeretetét, sem életedben munkálkodó erejét. Ő volt ott a múltban, ott van a jelenben, és ott lesz a jövőben is. Az igazság az, hogy neki rendelkezésére áll a világ összes ideje. »Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrségváltásnyi idő éjjel« (Zsoltárok 90:4). A végső célja nem csupán annyi, hogy túléld ezt a hetet, amíg eljön a hétvége, hanem az, hogy eljuttasson az örökkévalóságba.” Emlékeztesd magad minden helyzetben arra, hogy ő „mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk.”

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.