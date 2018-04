2018. április 20., szombat

ÁT KELL MENNED A TŰZÖN

„De megolvasztottalak, mint az ezüstöt, a nyomorúság kohójában próbára tettelek. Önmagamért, önmagamért cselekszem, hogy engedhetném, hogy gyalázzanak?” (Ézsaiás 48:10-11)

At Undercover Boss [Álruhás főnök] egy népszerű amerikai tévéműsor, melyben a vállalatok tulajdonosai átlagos alkalmazottnak adva ki magukat együtt dolgoznak mindenki mással. Néha ez felnyitja a szemüket, és olyan változásokhoz vezet, melyek a vállalatot hatékonyabbá, jövedelmezőbbé teszik, a munkakörnyezetet pedig mindenki számára kellemesebbé. Ahhoz, hogy megértsük az embereket, az ő cipőjükben kell járnunk. Ezékiel azt mondta: „Így kerültem Tél-Ábíbba, a fogságba élőkhöz, akik a Kebár-folyó mellett laktak. Letelepedtem ott, ahol ők laktak, és ott ültem közöttük két napig összetörve. Hét nap múlva ez történt: Így szólt hozzám az Úr igéje.” (Ezékiel 3:15-16). Ahhoz, hogy gyógyítani tudjuk, először éreznünk kell a fájdalmat. A Bibliában azt olvassuk, hogy Jézus meg tud indulni erőtlenségeinken, mert volt már hasonló helyzetben (ld. Zsidók 4:15). Átélt családi konfliktust, elutasítást, árulást, magányt és éhséget. Végigjárta azt az utat, melyen most te jársz, és tudja, mit érzel; ezért fordulhatsz hozzá, amikor bajban vagy, és kaphatod meg a segítséget, melyre szükséged van. „Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek” (Zsidók 2:18). Amikor tanácsot adunk, az emberek tudni szeretnék, hogy vajon tapasztalatból beszélünk-e, vagy csak könyvből szerzett tudásból. Ezért Isten megengedi, hogy átélj olyasmit, aminek nem örülsz, vagy amit nem értesz, hogy felkészítsen a mások felé végzett hatékony szolgálatra. Jób azt mondta: „Ha megvizsgálna engem, úgy kerülnék ki, mint az arany” (Jób 23:10 Károli). Ha most az örvös tüzében vagy, ez azért történik, mert Isten szeretne valamit elvégezni érted és általad.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.