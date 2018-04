2018. április 23., hétfő

RENDÍTHETETLEN

„Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, mely meg nem inog, örökké megáll. (Zsoltárok 125:1)

Huszonkilenc éves korára Carson McCullers írónő már háromszor kapott agyvérzést, és féloldalára lebénult. Nem sokkal később a férje öngyilkos lett. Problémái ellenére minden nap rákényszerítette magát az írásra, és végül elismert író lett. John Milton angol költő vak volt. A világhírű hegedűművész, Ichák Perlman négyévesen gyermekbénulást kapott. A korábbi Miss Amerika, Heather Whitestone siket. Stephen Hawking fizikus, a Cambridge-i Egyetem tanára motoros neuronbetegségben szenvedett, melynek következtében a mozgatóidegei lassan elsorvadtak. Nem csoda, hogy Thomas Edison azt mondta, ha mindent megtennénk, amire képesek vagyunk, magunk is elámulnánk! Nos, mi a titok, mi segít elviselni a nehézségeket, és mégis boldogan élni? A megoldás: „akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, mely meg nem inog”, rendíthetetlenek maradnak minden helyzetben. Bárhogy is érzed magad, a problémáid nem leküzdhetetlenek. A Biblia azt mondja: „ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges” (Lukács 18:27). Sőt, mi több, ő „törődik a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat” (Zsoltárok 102:18), sosem túl elfoglalt ahhoz, hogy segítsen. Einstein azt mondta, hogy minden nehézségben lehetőség rejlik. Az az Isten, aki Ábrahámot vezette, amikor neki fogalma sem volt arról, hová tart, aki Sárának idő korában gyermeket adott, aki kettéválasztotta a Vörös-tengert, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ma is él, és ma is munkálkodik életedben. Ezért légy erős az Úrban és az ő hatalmas erejében (Id. Efezus 6:10). Ne feledd, Isten segítségedre jön: „harci kocsija számtalan, sok ezer, ezekkel jön” (Zsoltárok 68:18). Ma bátorodj fel! „Az örök Isten a te menedéked, örökkévaló karjai tartanak” (5Mózes 33:27).

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.