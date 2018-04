2018. április 24., kedd

A KEGYELEM CSODÁJA

„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által.” (Efezus 2:8)

Vannak, akik úgy élnek, mintha Istennek lenne egy nagy táblázata, amibe feljegyzi teljesítményüket, és a nap végén leosztályozza azt, majd ez alapján eldönti, hogy jobban vagy kevésbé, vagy egyáltalán ne szeressen minket. Azt mondod, ha te lennél Isten, bizonyos napokon egyáltalán nem szeretnéd magadat? Akkor örülj neki, hogy nem te vagy Isten! Mi is nagyon örülünk ennek – mert ha nem így volna, bizony nagy bajban lennénk! Isten nem azért mentett meg kegyelméből, hogy aztán irántunk való érzéseit arra alapozza, hogy milyen a lelki teljesítményünk. A Biblia azt mondja: „Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett Krisztussal együtt – kegyelemből van üdvösségetek!” (Efezus 2:4-5). A kegyelem csodája, hogy Isten téged választott, hogy akart téged, arra vágyik, hogy a családjához tartozz. A kegyelem keltett életre, hogy Isten lehess. Kegyelem által van erőd a kitartáshoz, erőd a szolgálathoz, okod a reményre. A kegyelem miatt a halálnak nincs hatalma feletted. Isten minden bűnadósságodat odaszegezte a keresztfára. Kiegyenlítette a számlát, megsemmisítette a tartozást igazoló iratot, és szabaddá tett. Többé nem terhel semmi. Tiszta lettél. Bármit is tettél tegnap, ma olyan könnyű lehet a szíved, mint egy tollpihe. A mennyben senki sem fog így dicsekedni: „Nézd mit tettem én Jézussal együtt.” Nem, amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor minden „elvégeztetett” (János 19:34), Isten minden bűnöd után – amit a bölcsőtől a sírig elkövetsz – azt írta a számlára: „Fizetve.” Ez a kegyelem csodája.

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.