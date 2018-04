2018. április 27., péntek

TARTS KI, A ASEGÍTSÉG MÁR ÚTON VAN!

„Sámson haja azonban megint nőni kezdett…” (Bírák 16:22)

Amikor Sámsonra gondolunk, általában bukása jut eszünkbe: Delilával való viszonyának története. Igen, Sámson valóban mindent elveszített, a haját, az erejét, a látását, a pozícióját, a családját és a jó hírnevét is. Izráel valaha volt legerősebb embere most a filiszteusok börtönében volt vakon, megalázottan, gabonát őrölve, mint egy ökör – nevetség tárgyaként. De a történetnek nincs vége, amíg Isten azt nem mondja, hogy vége! Életének legmélyebb pontja Sámson Istenhez kiáltott irgalomért, és megkapta azt: haja megint nőni kezdett. Haja, melyben erejének titka rejlett, újra kinőtt. Így szolgálatának utolsó percei lettek a legnagyszerűbbek! Ma neve ott áll a Zsidókhoz írt levél 11. részében a hithősök között (ld. Zsidók 11:32). Isten ígérete ez: „akik az Úrban bíznak, erejük megújul” (Ézsaiás 40:31). Lehet, hogy most valami nagyon fáj, de légy türelmes, a segítség már úton van! Imádságban így kiáltottál: „Uram, elestem, és nem tudok felkelni.” Tarts ki, Isten már jön, hogy segítsen. Azért jön, hogy megszabadítson, hogy kihozzon a fogságból, és helyreállítson. Az Ószövetségben, amikor Jób a fekélyektől, az anyagi veszteségtől és a gyásztól szenvedett, azt mondta: „egész küzdelmes életemen át is tudnék várni, míg csak a fordulat be nem következik” (Jób 14:14). Isten meggyógyította Jóbot, és kétszeresét adta vissza mindannak, amit elveszített. Ugyanezt akarja tenni veled is. Tarts hát ki, a segítség úton van!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.