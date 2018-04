2018. április 3., kedd

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Balugyánszky Mihály, Mihail Andrejevics Balugyanszkij (Felsőolsva, 1769. szeptember 26. – Szentpétervár, 1847. április 3.). Jogtudós, államtanácsos, Miklós orosz cár kabinetirodájának elnöke. Gimnáziumi tanulmányait Újhelyben, a pálosok vezetése alatt végezte. Bölcsészetet Kassán, jogot a bécsi egyetemen hallgatott. Pesten vizsgázott, 1789-ben a nagyváradi jogakadémián a politikai tudományok és a tiszti írásmód tanára lett. Személyes ismerőse volt Kazinczy Ferencnek és testvérének, Dienesnek. Kazinczy naplójában ezt írta róla: „ez a Palugyánszky tüzes fiatal ember volt, s báró Wécsey Józsefnénak, Miller Teréznek láncait hordotta sok esztendő olta. Megunván azt, titkon más szerelmet csinált egy szép leánnyal, s Petersburgba engangírozta magát professzornak, s el is ment. A báróné tökéletesen kikészítette fejér ruhával, ágybelivel, ruhával, s segélte pénzzel is. Palugyánszky elindult, előreküldvén a leányt, s ezzel az úton magát összeeskedteté. Fija a még most is Velejtén lakó orosz papnak.”

1803-ban az orosz tanügyi minisztérium megalapította a szentpétervári akadémiát, de hiányoztak az alkalmas tanárok, ezért külföldi szakembereket hívtak meg. Így került Balugyánszky Szentpétervárra. 1804-től élt itt, az államgazdászat és a finánctudományok tanára volt. 1819 –1821 között a szentpétervári egyetem első rektora. Később Miklós cár államtanácsossá, kabinetirodájának elnökévé nevezte ki. 1804-től tagja volt annak a kormánybizottságnak, amely az orosz törvénygyűjtemény összeállításával foglalkozott. Ő írta az orosz államgazdászati szakkifejezéseket megállapító tankönyvet.1830-ban az ő szerkesztésében jelent meg negyvenöt kötetben az Orosz Birodalom törvényeinek gyűjteménye, hat kötetben I. Miklós törvényeinek gyűjteménye, majd tizenöt kötetben a „Szvod zakonov Rosszijszkoj Imperiji”. Beregszászban és Nagybereznán utcát neveztek el róla.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

– Hubay Miklós Kossuth-díjas, író, dramaturg, tucatnyi egyfelvonásos szerzője, nevéhez fűződik az első magyar musical: Egy szerelem három éjszakája (1918).

– Melocco Miklós, olasz származású magyar szobrász (1935), számos köztéri szobra látható itthon és Európa több városában, Munkácsy-díjas.

– Budai Ilona népdalénekes (1951), Kodály-díjas énektanár, a TV Röpülj páva versenyének győztese.

– Vitéz János püspök elérte, hogy III. Frigyes német-római császár 80 ezer aranyforintért visszaadja a Szent Koronát (1462).

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.