2018. április 4., szerda

KRISZTUS BENNED (2)

„Ez a titok az, hogy Krisztus bennetek van.” (Kolossé 1:27 TM)

Pál azt írja: „Krisztus él bennem” (Galata 2:20). Semmilyen más vallás sem állít ilyet. Egyetlen mozgalom sem hivatkozik arra, hogy a követőkben ott van az alapító élő jelenléte. Nem csoda, hogy ezt Pál titoknak, misztériumnak nevezi. Azt még csak fel tudjuk fogni, hogy Krisztus bennem van! Leveleiben Pál 216 alkalommal utal erre a csodálatos közösségre Krisztussal. János 26-szor említi. Úgy beszélnek Krisztusról, mint aki csupán udvarol nekünk, hanem egyesül is velünk. János azt írja: „Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban megmarad Isten, ő pedig Istenben” (1János 4:15). Ahogy te birtoklod a házat, melyben élsz, úgy Krisztus is, aki benned él, birtokol téged. Márpedig a saját otthonát mindenki úgy rendezi át, ahogy akarja. Ugyanígy Jézus is, amikor beköltözik, magáénak követeli a kezedet és lábadat, igényt tart értelmedre és nyelvedre. Úgy érzed, hogy éppen átrendeződnek a dolgok életedben? Ez Krisztus benned! Akiket Isten kiválasztott, azokról elrendelte, „hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez” (Róma 8:29). Hallottad már a régi mondást, hogy kutyából nem lesz szalonna? Pedig Jézus pontosan ezt éri el, amikor beköltözik a szívedbe. Terve van az életeddel, és ő maga adja meg az erőt ennek a tervnek a beköltéséhez. Hogy mi a te részed? Add meg magad neki, és teljes mértékben működj vele együtt!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.