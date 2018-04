2018. április 5., csütörtök

MEGBIRKÓZNI A ROSSZ EMLÉKEKKEL

„Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek!” (Ézsaiás 43:18)

Ahhoz, hogy a rossz emlékeket le tudjuk győzni: 1) Át kell fogalmaznunk őket. Visszatekintve József azt mondta: „Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt” (1Mózes 50:20). 2) Nem szabad túl sokat töprengeni rajtuk. Ha legközelebb előjön egy rossz emlék, ne játszd le magadban újra egészet. „Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek!” (Ézsaiás 43:18). 3) Összpontosítsunk gondolatainkat másra. „…ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé” (Filippi 3:14). Azt mondod, nem tehetsz róla, hogy eszedbe jut. Nos, ha tudsz emlékezni a bajokra, akkor az áldásokra is vissza tudsz gondolni. A rossz emlékek leküzdésének leghatékonyabb módja az, ha jó emlékekkel helyettesítjük őket! Van egy nagyszerű hírem: minden Istentől kapott ígéretben benne van az erő annak megvalósulásához. Elmélkedj tehát a következő szavakon, magadra vonatkoztatva őket: „Ne félj, mert nem vallasz szégyent, ne pironkodj, mert nem ér gyalázat! Ifjúkorod szégyenét is elfejelted, özvegységed gyalázatra többé nem emlékezel.” (Ézsaiás 54:4). „Feledésbe mennek régi bajok, eltűnnek szemem elől… a régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe. Ezért örvendjetek és vigadjatok mindörökké annak, amit majd teremtek!” (Ézsaiás 65:16-18). Figyeld meg a teremtek szót! Isten szépséget tud teremteni a hamuból, és rendet a káoszból – de ez nem egyik napról a másikra történik. Sok lelki növekedés és megbocsátás kell hozzá. Van, hogy másoknak kell megbocsátanod, más esetekben magadnak. Azt mondod, azok az ígéretek az Ószövetségből valók? Igen, de a Biblia azt mondja: hogy Isten Krisztusban teljesíti be minden ígéretét: „Mert Istennek minden ígéretére őbenne van az igen, és ezért általa mondunk áment Isten dicsőségére” (2Korinthus 1:20). Hozd hát rossz emlékeidet Isten elé, és engedd, hogy meggyógyítson.

