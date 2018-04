2018. április 9., hétfő

NE ENGEDD BELOPÓDZNI A PANASZKODÁST! (1)

„Ezek zúgolódók, sorsuk ellen lázadók…” (Júdás 16)

Jon Gordon mondja: „A feleségem barátnője, Rachel állandóan panaszkodott a munkája miatt… a vállalat, a gazdasági helyzet, az eladások alacsony száma miatt… Végül megállítottam, és így szóltam: »Egyszerű a dolog. Választhatsz: vagy elfogadod a vállalat új irányelveit, pozitív hozzáállással indulsz munkába, és minden nap a tőled telhető legjobbat nyújtod, vagy keresel másik állást. De bármelyiket is választod, hagyd abba a panaszkodást, mert az semmit sem segít. Válts munkahelyet, vagy változtass a hozzáállásodon…« A beszélgetésnek vége szakadt, és úgy tűnt, a barátságunknak is. Rachel hónapokig nem állt szóba velem. Aztán találkoztam vele egy partin, ahol beszámolt arról, hogy megfogadta a tanácsomat. Megmaradt a munkahelyén, de felhagyott a panaszkodással, és egyre növekedett az eladása. Három hónappal azután, hogy változtatott a magatartásán, az eladása 30%-kal emelkedett, egy évvel később már elérte a 70%-ot… A napokban, három évvel az első beszélgetésünk után, ismét összefutottam Rachellel, és megkérdeztem tőle, hogy van. Azt mondta, hogy az utóbbi két évben tovább növekedtek az eladásai. Kétszer is előléptették, álomkarrierje van. Mindig is erre az állásra vágyott, és most még lelkesebben és szenvedélyesebben végzi a munkáját, mint valaha. A panaszkodás akadályoz téged vagy a csapatodat? … Hasonló helyzetben voltam tíz évvel ezelőtt. De megtanultam, hogy ha abbahagyjuk a nyafogást, és cselekvésbe fogunk, akkor győzni kezdünk.” A Biblia a panaszkodókat és zúgolódókat egy szinten említi azokkal a bűnösökkel, akik Isten ellen szóltak: „»… istentelen bűnösökként ellene szóltak.« Ezek zúgolódók, sorsuk ellen lázadók, akik vágyaik útján járnak, fölényesen jártatják a szájukat, és haszonlesésből embereket dicsőítenek.” (Júdás 15–16). Te ne légy ilyen zúgolódó, panaszkodó, hanem legyél hittel teljes: adj hálát Istennek áldásaiért, és bízz benne a jövődet illetően!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.