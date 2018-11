2018. december 1., szombat

LÉGY BÉKETEREMTŐ!

„Boldogok, akik békét teremtenek.” (Máté 5:9)

Zig Ziglar motivációs szónok mondta el egy kisfiú történetét, akit három nagydarab fiú terrorizált, egy is elég lett volna közülük, hogy padlóra küldje a kicsit. Nyilvánvalóan ez is volt a szándékuk. A kisfiú viszont nagyon okos volt. Néhány lépést hátrált, húzott egy vonalat a porba, majd hátrébb lépett még néhány lépést, szemébe nézett a legnagyobb fiúnak, és azt mondta neki: „Úgyse mered átlépni ezt a vonalat!” A srác persze átlépte. Ekkor a kisfiú elvigyorodott, és kijelentette: „Jó, most már egy oldalon állunk!” Ha konfliktus közepén találod magad, két dolog közül választhatsz: vagy bajkeverő leszel, vagy béketeremtő. Kiélezheted a helyzetet, vagy megoldást kereshetsz. A béketeremtők a közös nevezőt keresik, és megpróbálnak mindenkit rávezetni. A céljuk, hogy mindenki nyerjen. Barnabás, akinek a neve azt jelenti: „a vigasztalás fia”, kiállt a frissen megtért tarzuszi Saul mellett. A gyülekezet vezetői fenyegetve érezték magukat Saul miatt, és ezért nem igazán hibáztathatjuk őket. Barnabás azonban nem Pál erőszakos múltjára tekintett, hanem arra gondolt, milyen értékes lehet Isten számára. Lényegében azt gondolta: „ha befogjuk ezt az embert, és mi irányítjuk a gyeplőt, megnyerheti a versenyt számunkra.” És igaza lett. A keresztyénüldöző Saulból Pál apostol lett. De ehhez kellett Barnabás, aki a saját hitelességét tette érte kockára (ld. ApCsel 9:26-30). A béketeremtéshez kockázatvállalás kell. Azt jelenti, hogy az embereket a legjobb pillanataik és legjobb tulajdonságaik alapján értékeljük. A béketeremtők a teljes képben gondolkodnak, és a kegyelem irányítja őket, nem a kicsinyes vélemények vagy az átmeneti körülmények. Légy tehát te is béketeremtő!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.