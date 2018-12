2018. december 11., kedd

TEDD, AMIT ISTEN MONDOTT! (1)

„Nóé… mindenben úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki.” (1Mózes 6:22)

Nóé bárkája 300 könyök hosszú, 50 könyök széles és 30 könyök magas volt. Egy könyök kb. 44 cm. Ez azt jelenti, hogy a bárka hossza úgy másfél futballpályányi volt. A befogadótere 43000 m3 volt – nagyjából 350 busz fért volna el benne. Ha az állatok átlagmérete mondjuk, egy juhnak felel meg, akkor 125.000 állat fért el benne. Hogy legyen valami viszonyításunk: a londoni állatkertben 700 fajhoz tartozó 21.600 állat él. Ez azt jelenti, hogy Nóé bárkájába majdnem hat állatkert beleférne. Továbbá, mivel ez volt az első hajó, ami valaha épült, nem is volt hozzá semmilyen kezelési útmutató. Derékszaggató, kemény munka volt felépíteni, vért, izzadságot, könnyet beleadva. Ráadásul hatalmas hit kellett hozzá. Ugyan ki épít hajót a sivatagban? Ki fogja kézbe a kalapácsot 120 éven át valamiért, amire talán nem is lesz szükség? Ki fekteti be egész jövőjét valamire, ami még soha nem történt? A zsidó hagyomány szerint Nóé nem csak úgy hozzáfogott a bárka megépítéséhez – először fákat ültetett. Amikor a fák felnőttek, kivágta őket, deszkát fűrészelt belőlük, és megépítette a bárkát. Még egy érdekes információ: egészen a 19. század végéig nem építettek akkora méretű hajót, mint a bárka volt. A méretarányt viszont mindmáig aranyszabálynak tartják viharállóság tekintetében a tengerhajózásban. Nóé engedelmessége szó szerint megváltoztatta a világot – és az engedelmesség a te világodat is meg fogja változtatni. Ezért tedd azt, amit Isten mondott neked!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.