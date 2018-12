2018. december 14., péntek

TEDD, AMIT ISTEN MONDOTT! (4)

„Nóé kegyelmet talált az Úr előtt.” (1Mózes 6:8)

Azt kérded, mit jelent kegyre találni Istennél? Azt jelenti, hogy Isten megteszi érted, amit te nem tudsz megtenni magasért. Isten kegye lehetőségeket teremt, ajtókat nyit számodra. Az ellenállást támogatásra fordítja. Hozzásegít az előléptetéshez, feljuttat a listára, megköti az üzletet. A Bibliában azt olvassuk: „Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben” (Lukács 2:52). Figyeld meg, ahogy lehet testileg vagy bölcsességben növekedni, ugyanúgy lehet Isten és emberek egyre nagyobb kegyét elnyerni is. Ezért ahelyett, hogy belenyugodnál a kegynek abba a mértékébe, ahol most tartasz, kérj Istentől többet. Azt kérded, hogy lehet kegyre találni Istennél? Engedelmességgel! Azzal kezdődik, hogy átadod az életedet Krisztusnak. „Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik feddhetetlenül élnek” (Zsoltárok 84:12). Isten kegye nem korlátozódik csupán a szellemi világra, az anyagi világban éppúgy megvalósul. Nóé életében ez zseniális találmányokban nyilvánult meg. Nemcsak az első bárkát építette meg úttörőként a hajóács iparágban, de egy csomó más szabadalmat is a magáénak tudhat. A zsidó hagyomány szerint Nóé találta fel az ekét, a kapát, a kaszát és még számos más,a földműveléshez használatos eszközt. Isten kegye jó ötletekben nyilvánul meg. Nem számít, mit dolgozol, Isten segíteni akar benne. Előnyhöz akarja juttatni üzleti tervedet, a kéziratodat, a tanmenetedet, a beadványodat, az értékesítési érveidet stb. De ahhoz, hogy elnyerd ezt a kegyet, engedelmeskedned kell. Ha Isten tudja, hogy övé lesz a dicsőség, akkor a képességeidet és a forrásaidat messze felülmúlóan meg fog áldani

