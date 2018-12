2018. december 15., szombat

TEDD, AMIT ISTEN MONDOTT! (5)

„Azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket.” (1Korinthus 1:27)

Amíg az emberek elismerését keresed, lekorlátozod Istent abban, amit véghez tudna vinni általad. A hit azt jelenti, hogy vállalod, hogy bolondnak néznek. Ezért jár kéz a kézben a hit és az alázat. Nóét bolondnak nézték, hogy bárkát épít a sivatag közepén. Sára számára nevetségesnek tűnt, hogy kilencven évesen gyermeket tud foganni. Mózest bolondnak nézték, amikor azt kérte a fáraótól, hogy engedjék el a rabszolgáit. Bolondságnak tűnt, hogy az izraeliták serege körbejárja Jerikót trombitákat fújva. Dávidot bolondnak nézték, hogy Góliátot egy parittyával támadja meg. A keleti bölcsek bolondnak tűntek, hogy egy csillagot követnek. Péter bolondnak tűnt, amikor kilépett a csónakból egy vihar közepén. Jézust is sokan csúfolták, amikor meztelenül függött a kereszten. Az eredmény viszont mindegyik esetben magáért beszél, nem igaz? Nóé túlélte az özönvizet. Sára megszülte Izsákot. Mózes megszabadította Izráelt Egyiptomból. Jerikó falai leomlottak. Dávid legyőzte Góliátot. A bölcsek megtalálták a Messiást. Péter járt a vízen. Jézus pedig feltámadott a halálból. A te életedben is eljön a pillanat, amikor fel kell hagynod az óvatos mérlegeléssel, és olyat kell tenned, mint eddig soha. Meg kell építened a bárkát, vagy legalábbis el kell ültetned néhány fát, vagy fűrészelned kell néhány deszkát! A hit azt jelenti, hogy úgy cselekszünk, mintha Isten már megválaszolta volna imáinkat; és akkor is úgy cselekszünk, mintha már válaszolt volna, ha – mint Nóé esetében – százhúsz évig kell engedelmeskednünk. Jézus azt mondta: „higgyétek, hogy mindazt, amit imádságtokban kértek, megkapjátok, és megadatik nektek” (Márk 11:24). Mit mondott neked Isten? Kezdj hozzá, tedd meg!

A fenti elmélkedés a Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány napi elmélkedése (honlap: maiige.hu), melynek írója Bob Gass. Magyar nyelven negyedévre szóló kiadvány formájában megrendelhető az említett honlapon, vagy a következő címen: Mai Ige, 6201 Kiskőrös, Pf. 33.