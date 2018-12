2018. december 16., vasárnap

EZEN A NAPON EMLÉKSZÜNK RÁ:

Román Ferenc (Munkács, 1804 –1868. december 16.). Ügyvéd, könyvtáralapító.

1825-ben másodéves törvényhallgató volt Pozsonyban. Széchenyi felhívásának hatására 1833-ban Munkácson megszervezte a Beregi Olvasó Társaságot és Casinót, amelynek alapszabályzatát írásba is foglalta. Sokáig az olvasó társaság könyvtára volt a vidék első nyilvános könyvtára. Ügyvédként részt vett a munkácsi városi közigazgatási rendszer átszervezésében. 1844-ben Korszerű javítások terve és Tiszti utasítások címen tette közzé a közélet megreformálását célzó elképzeléseit. 1845-48-ban a Schönborn uradalom ügyésze volt. Az 1848-49-es országgyűlésen Bereg megyét képviselte. A kormányt Szegedre és Debrecenbe is követte, s többször felszólalt Kossuth indítványa mellett, amiért 1850. július 31-én a pesti császári haditörvényszék halálra ítélte. Haynau megkegyelmezett neki, de a közéletben nem jutott többé vezető szerephez. A passzivitásra kényszerített Casino vezetése is kikerült a kezéből. Halála előtt a Bereg megyei iskolai küldöttség elnöke volt. 193 ásványból, 1016 könyvből és 9038 hírlapból álló természetrajzi gyűjteményét és könyvtárát a munkácsi gimnáziumra hagyományozta. Helytörténeti tanulmányokat és visszaemlékezéseket írt Hagyatéka 1140 sorozatot sorolt fel.

Forrás: Keresztyén Balázs: Kárpátaljai Művelődéstörténeti Kislexikon (Hatodik Síp Alapítvány – Mandátum Kiadó, Budapest – Beregszász, 2001.)

MAGYARORSZÁG KULTÚRTÖRTÉNETÉBŐL:

Kodály Zoltán, világhírű zeneszerző és zenetudós születése (1882). Stílusa a magyar népi dallamosságból indult ki, a tiszta, régi népzenéből, melynek gyökereit ő és Bartók Béla fedte fel. Művei a nemzeti műveltség középpontjába állítják az ősi népzenét, mint újjáteremtő és megtisztító szellemi erőforrást. Legjelentősebb zeneművei: Psalmus Hungaricus, Budavári Te Deum, Háry János, Galántai táncok, Repülj páva, és számos népdalfeldolgozás. Az általa kidolgozott zenepedagógiai módszereket a világ minden táján átvették.

Kós Károly romániai magyar író, ép>ítész, történész (1883) az erdélyi népművészet motívumaival átszőtt modern magyar építőművészet szellemében építette épületeit (budapesti állatkert, Wekerle-telep). Elbeszéléseket, művészettörténeti és kulturális könyveket, drámákat írt.

Forrás: Magyarország kultúrtörténete napról napra, Honfoglalás Egyesület 2000.